Wasstraat voor rollators in De Zes Molens in Hoornaar tijdens NLdoet

vr 10 mrt. 2023, 12:05

HOORNAAR • In woonzorgcentrum De Zes Molens kregen rollators en rolstoelen van de bewoners een schoonmaakbeurt in een heuse wasstraat, bemand door leerlingen van groep 5/6 van de basisschool.

De activiteit vond plaats in het kader van de landelijke vrijwilligersactie NLdoet. De kinderen konden daarnaast op een hindernisbaan ervaren dat het lopen met een rollator een uitdaging kan zijn. Ook was er in de persoon van Henk Vlot een entertainer.

Met een heuse wasstraat worden in De Zes Molens rollators en rolstoelen gewassen door de kinderen. pic.twitter.com/to6D6Fm10F — Geurt Mouthaan (@GeurtMouthaan) March 10, 2023