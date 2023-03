Gratis cursus Mantelouders in Giessenburg

GIESSENBURG • Op dinsdagavond 16 mei begint er een nieuwe serie van Mantelouders in Giessenburg. Dit zijn losse themabijeenkomsten voor ‘mantelouders’.

Ouders kunnen meer zorgen hebben voor hun kind om verschillende redenen, er hoeft geen diagnose bekend te zijn voor deelname aan mantelouders bijeenkomsten. Ook ouders uit andere gemeenten zijn welkom in Giessenburg.

Vanaf dinsdagavond 16 mei vinden er losse bijeenkomsten plaats voor ouders die zorgen voor een kind met een chronische ziekte, verstandelijke en/of lichamelijke beperking of een psychische kwetsbaarheid. Het gaat om een reeks losse themabijeenkomsten met verschillende onderwerpen gerelateerd aan het zorgen voor je kind en zorgen voor jezelf. Er is ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en het vinden van herkenning bij de andere ouders.

De bijeenkomsten zijn op 16 mei, 30 mei, 13 juni, 27 juni en 11 juli en hebben verschillende thema’s, zoals invloed hebben, gezond leven, omgaan met verdriet en draagkracht.

Inloop is telkens vanaf 19.45 uur. De bijeenkomst duurt van 20.00 uur tot 21.00 uur en vinden plaats in de Dorpskamer en De Til in Giessenburg.

De cursus is gratis. Trainers zijn Yvonne Pijnenburg en Nienke Wessels. Voor meer informatie of aanmelding: 085-0066089 of info@welzijnmolenlanden.nl. Meer informatie is te vinden op www.welzijnmolenlanden.nl of Facebook en Instagram.