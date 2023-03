Regio Gorinchem nog beter bereikbaar door nieuwe Donkey deelfietsen

GORINCHEM • Vanaf donderdag 9 maart zijn Gorinchem en de treinstations in Hardinxveld, Arkel en Leerdam nog beter bereikbaar dankzij nieuwe deelfietsen van Donkey Republic.

Gedeputeerde Frederik Zevenbergen, wethouders Marjo Molengraaf, Johan Quik, Arjan Meerkerk, Joop van Montfoort en namens Qbuzz Cornelis Uijl trapten gezamenlijk af met een rondje door Gorinchem op de nieuwe deelfietsen.

De gemeente Gorinchem heeft het initiatief genomen voor de samenwerking om de eigen bereikbaarheid te verbeteren. “De knaloranje deelfietsen van Donkey Republic zijn inmiddels een jaar in gebruik in de Drechtsteden en worden goed gebruikt. Daarom willen we ook in andere plaatsen dit vervoer van deur tot deur aanbieden”, zegt gedeputeerde Verkeer en Vervoer Frederik Zevenbergen.

Wethouder Marjo Molengraaf is ook enthousiast over de deelfietsen: “We zijn erg blij dat de provincie en Qbuzz willen bijdragen aan de bereikbaarheid van onze mooie stad. De deelfietsen staan op veel plekken in de stad en bieden een extra keuze bovenop bestaande vervoermiddelen. Het wordt hierdoor aantrekkelijker om, na een reis met het openbaar vervoer, de auto te laten staan en de fiets te pakken.”

Qbuzz heeft het samen met Donkey Republic, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Gorinchem mogelijk gemaakt om bovenop de 230 deelfietsen in de Drechtsteden nog eens 100 extra deelfietsen toe te voegen aan de concessie. Dit is een mooie vervolgstap in het breder beschikbaar maken van deelmobiliteit in de regio en op de stations van de MerwedeLingelijn.

“De deelfiets sluit in onze ogen mooi aan op het OV. Waar voorheen voor de hele rit een privé voertuig werd gebruikt, biedt de combinatie OV + deelfiets nu een alternatief. Daarmee verrijken we de mogelijkheden van onze reizigers. Naast het rijden van onze bekende OV modaliteiten bewegen we steeds meer naar het bieden van mobiliteitsoplossingen”, zo vertelt Cornelis Uijl, directeur Business Development bij Qbuzz.

Ook Frederik Zevenbergen benoemt dat Qbuzz in Zuid-Holland vooroploopt in de overgang van OV-concessie naar mobiliteitsconcessie met deelvervoer. “Ik had heel graag nog een stuk verder gefietst om deze prachtige vestingstad te verkennen”, aldus Zevenbergen. “Een uitstekende aanvulling op het bestaande OV. Stap je in Gorinchem uit de bus of trein dan kun je voortaan met een deelfiets je reis vervolgen naar huis of naar je werk. De provincie Zuid-Holland investeert graag in slimme deelmobiliteit en is daarom blij met deze samenwerking. Zo kom je in de regio nog makkelijker op je plek van bestemming.”

Om het voor iedereen nog aantrekkelijker te maken de Donkey Republic deelfiets uit te proberen, fiets je nu een maand lang de eerste 30 minuten gratis op een Donkey fiets. Gebruik hiervoor bij betaling de code ‘GREENRIDEDOT’. De Donkey Republic deelfiets boek je in de Donkey Republic app. Meer informatie is te vinden op www.qbuzz.nl/dmg/donkey.