Termeise Sam Janse voert actie tegen vliegreclames

AMEIDE • Emeritus-predikant Sam Janse uit Ameide voert samen met professor Matthias Olthaar actie tegen vliegreclames in dagbladen.

In een persberichten schrijven Janse en Olthaar: ‘Als NRC, Trouw en de Volkskrant het predicaat “kwaliteitskrant” serieus nemen, wordt het hoog tijd dat ze kappen met advertenties voor vliegvakanties’.

Klimaatwetenschap

De twee groene denkers en doeners constateren dat de genoemde drie kranten zich ‘onderscheiden zich door niet-populistische berichtgeving’ en dat ze ‘de resultaten van de wetenschap, ook van de klimaatwetenschap, respecteren’.

Vliegreclame taboe

Janse en Olthaar vinden dat het kwaliteitslabel van de kranten anno 2023 niet spoort met het publiceren van advertenties voor vliegvakanties. In hun persbericht schrijven ze: ‘Je kunt voor 1.949 euro naar de Noordkaap en voor 2.599 euro naar Sri Lanka en de Malediven. De Malediven: eilanden die onder water dreigen te lopen door de stijgende zeespiegel. Je krijgt het in deze drie kranten allemaal uitvoerig opgediend: harde feiten van wetenschappers, goede analyses van journalisten, klemmende oproepen van columnisten. Het leidt allemaal naar deze conclusie: we moeten stoppen met het massale vliegverkeer en zeker met het grootschalige vliegtoerisme en dus ook met reclame voor vliegvakanties. Als tabaksreclame niet mag, is vliegreclame zeker taboe. De impact van vliegen op het welzijn van huidige en komende generaties is veel groter dan die van roken. Dat geldt ook voor cruises.”

Hypocriet

De twee actievoerders vinden het hypocriet dat de kranten wel over de klimaatcrisis schrijven, maar er niet naar handelen. ‘De daders liggen niet op het kerkhof, maar zitten in België: DPG Media (Trouw, Volkskrant) en Mediahuis (NRC)’, aldus Janse en Olthaar. ‘Daar wordt over het advertentiebeleid beslist.’

Geld waard

Olthaar en Janse zouden graag uitgezocht zien ‘hoeveel meer de abonnee moet betalen om vliegreclames voortaan te kunnen weren’, want ‘dat is ons een lieve duit waard’. Ze vermoeden dat velen hun mening delen en roepen mensen op om hun mening kenbaar te maken aan de (hoofd)redacties.

Groene dominee

Janse verwierf in het hele land faam als ‘groene dominee’. Hij houdt lezingen over het verkleinen van onze ecologische voetafdruk. In dagblad Trouw publiceerde hij in augustus 2019 een artikel over zijn ‘groene bekering’.

Lector

Matthias Olthaar is lector aan NHL Stenden Hogeschool, auteur en columnist. Hij heeft jarenlange ervaring met het doen van zowel wetenschappelijk als toegepast onderzoek naar de maatschappelijke impact van (mondiale) productieketens en procesoptimalisatie. Ook is hij auteur van het boek ‘Hoe Handel ik Eerlijk’ (2021) en droeg hij bij aan ‘Er is leven na de groei’ (2022).