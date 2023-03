Stichting Boerderij en Erf zoekt verhalen over boerderijen

REGIO • Stichting Boerderij & Erf Alblasserwaard-Krimpenerwaard-Vijfheerenlanden is op zoek naar verhalen over boerderijen, onder meer om dit verder uit te werken voor artikelen in de maandelijkse nieuwsbrief Boer & Hoeve.

Over veel boerderijen zijn verhalen bekend of is er interessante informatie voorhanden. Verhalen over de bouw, het boerenbestaan, de werkzaamheden op de boerderij, de bewoners of meer specifieke zaken.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Paul Eikelenboom via secretariaat@boerderijenerf.nl of 06-53759618. Zie ook www.boerderijenerf.nl.