Gemeentebestuur Molenlanden: Fietspotje vluchtelingen was incidenteel geld

do 9 mrt. 2023, 09:02

Algemeen 157 keer gelezen

MOLENLANDEN • Het fietspotje waarmee in 2016 fietsen gekocht konden worden voor vluchtelingen, was destijds speciaal daarvoor beschikbaar gesteld door de toenmalige gemeente Molenwaard.

Er is dus op dit moment geen geld voor de aanschaf van fietsen voor de nieuwe stroom vluchtelingen, die onlangs zijn gearriveerd in Bleskensgraaf. Dat meldt het college in een reactie op vragen die hierover gesteld zijn door het CDA. Die wist van het fietspotje uit het verleden en vroeg zich of zoiets weer mogelijk zou kunnen zijn.

Het college meldt dat de toenmalige gemeente Molenwaard destijds 3000 euro beschikbaar had gesteld. Met dat geld heeft Vluchtelingenwerk 40 statushouders aan een fiets kunnen helpen.

“Op dit moment is hiervoor geen budget beschikbaar”, meldt het gemeentebestuur. “Indien de raad hiervoor budget beschikbaar stelt is het uiteraard opnieuw te realiseren.”

Het college plaatst daarbij wel de kanttekening dat er momenteel aanzienlijk meer statushouders en vluchtelingen zijn (en nog komen), dan zeven jaar geleden. Met andere woorden: 3000 euro zal niet toereikend zijn. Of er moet besloten worden dat niet iedere vluchteling of statushouder een fiets krijgt.