Plan voor 45 woningen in Noordeloos ligt ter inzage

do 9 mrt. 2023, 08:52

NOORDELOOS • De gemeente Molenlanden heeft plan Park Rietveld aan de Singel 4a in Noordeloos ter inzage gelegd. In dat plan komt er een woonwijk met 45 woningen op de plek waar nu nog een autobedrijf, een transportbedrijf en twee bedrijfswoningen gevestigd zijn.

De bedrijven hebben aangegeven te willen stoppen of te verplaatsen. De locatie ligt aan de zuidkant van Noordeloos, binnen de bebouwde kom. De initiatiefnemer stelt voor om het plangebied, met een oppervlakte van 19.945 vierkante meter, te ontwikkelen tot een woonwijk met 45 woningen.

Het aantal woningen sluit aan bij de woonbehoefte van het dorp, zowel qua aantal als qua typologie. Er worden 11 rijwoningen, 18 sociale woningen, 8 vrijstaande woningen en 8 twee-onder-een-kappers gerealiseerd. Een deel van de woningen wordt levensloopbestendig uitgevoerd.

Op 21 april 2022 werd een eerste versie van het plan aan omwonenden voorgelegd. Aan de hand van vervolggesprekken zijn toen enkele aanpassingen gedaan aan de westkant van het plangebied.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de niet alle bezwaren tegen onderdelen van het plan weggenomen zijn. Zo vinden enkele omwonenden dat de afstand van 17,5 meter tussen hun woning en een van de nieuwbouwwoningen te weinig is. Ook komt er een openbaar voetpad tussen een deel van de bestaande woningen en de nieuwbouwwoningen. Dat voetpad geeft toegang tot het nieuw aan te leggen openbaar park. Enkele omwonenden vinden dit in het kader van privacy onwenselijk.

Ondanks deze bezwaren heeft de gemeente besloten om het plan nu ter inzage te leggen. Dat gebeurt voor een periode van zes weken. In die periode kunnen zienswijzen worden ingediend.