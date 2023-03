ingezonden mededeling

Tips voor de financiering van vastgoedbeleggingen

di 7 mrt. 2023, 11:50

Algemeen 40 keer gelezen

Na een grote stijging van de huizenprijzen in de afgelopen jaren lijkt het erop dat de markt begint te vertragen. Toch blijven de huizenprijzen stijgen, en nu de hypotheekrente de laatste tijd zo hoog is, is het voor beleggers en huiseigenaren in spe moeilijker om hun beleggingspand te financieren.

Het selecteren van een goed beleggingspand is op zich al moeilijk genoeg, maar als u eenmaal dat perfecte huis of appartement hebt gevonden, hoe gaat u het dan financieren? Een beetje creativiteit en voorbereiding kan vastgoed financiering binnen bereik brengen voor veel vastgoedbeleggers.

Als u klaar bent om te lenen voor een woning, kunnen deze tips helpen uw kansen op succes te verbeteren op een verhuurhypotheek of normale hypotheek.

1. Maak een aanzienlijke aanbetaling

Omdat hypotheek verzekeringen geen betrekking hebben op onroerend goed, moet u over het algemeen ten minste 20 procent aanbetalen om traditionele financiering van een geldschieter te krijgen. Als u 25 procent kunt neerleggen, kunt u in aanmerking komen voor een nog betere rentevoet, volgens de experts in hypotheken.

Een grotere aanbetaling geeft je “meer huid in het spel” en dus meer te verliezen als de investering niet lukt. Dat kan een krachtige stimulans zijn, en een grotere aanbetaling biedt de bank ook meer zekerheid tegen het verlies van haar investering. Als de investering slecht gaat, verliest u uw hele aandeel voordat de bank geld begint te verliezen in het pand.

2. Wend u tot een lokale bank of makelaar

Als uw aanbetaling niet zo groot is als hij zou moeten zijn of als u andere verzachtende omstandigheden hebt, overweeg dan om voor de financiering naar een buurtbank te gaan in plaats van naar een grote nationale financiële instelling.

“Zij zijn iets flexibeler’’. Ze kennen de lokale markt misschien ook beter en hebben meer belangstelling voor lokale investeringen. Hypotheekmakelaars zijn een andere goede optie omdat ze toegang hebben tot een breed scala aan leenproducten, maar doe wat onderzoek voordat u er één kiest.

3. Vraag naar financiering door de eigenaar

In de tijd dat bijna iedereen in aanmerking kon komen voor een banklening, maakte een verzoek om financiering van de eigenaar verkopers verdacht tegenover potentiële kopers. Maar nu is het meer aanvaardbaar omdat het krediet is aangescherpt en de normen voor leners zijn verhoogd.

U moet echter wel een plan van aanpak hebben als u besluit deze weg in te slaan. “Je moet zeggen: ‘Ik zou graag financiering door de eigenaar doen met dit bedrag en deze voorwaarden’’. Dit speelplan laat de verkoper zien dat je serieus bent over de transactie en dat je klaar bent om een echte deal te sluiten op basis van de praktische aannames die je hebt gepresenteerd.

4. Maak gebruik van uw eigen vermogen

Als u een aanzienlijke hoeveelheid eigen vermogen hebt in uw hoofdwoning of een ander beleggingspand, kunt u dit gebruiken als een vorm van financiering. Als u uw eigen woning wilt aanspreken, zijn er een paar manieren om dat te doen.