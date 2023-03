ingezonden mededeling

Dit zijn de mooiste casino’s van Nederland

wo 8 mrt. 2023, 11:28

Algemeen 84 keer gelezen

Nederland is een land dat veel verschillende soorten casino’s biedt. Als toeristische bestemming biedt Nederland niet alleen alles wat u nodig heeft voor een ontspannende vakantie, maar ook casino’s waar u uw geluk kunt beproeven. Hoewel de casinobusiness nog relatief nieuw is in vergelijking met andere Europese landen, heeft het zich snel ontwikkeld en biedt het nu een breed scala aan verschillende amusementsmogelijkheden.

In dit artikel nemen we de verschillende mogelijkheden van Nederlandse casino’s onder de loep. Vooral de goksector en de online casino maken een ware hausse door. Ook in dit land strijden steeds meer aanbieders om de gunst van de klanten.

Dit is de status quo in het land

In Nederland is gokken een zeer populaire en wijdverbreide bedrijfstak. Er zijn veel verschillende soorten gokken in Nederland, waaronder fysieke casino’s, sport weddenschappen, loterijen en online gokken. De regelgevende instanties voor gokken zijn de Kansspelautoriteit en de Nederlandse Kansspelautoriteit. De omzet van kansspelen in Nederland bedroeg in 2022 ongeveer vier miljard euro (vooral door de groei van online casino’s). Dit komt overeen met ongeveer 0,4 procent van het totale bbp van het land. De meeste inkomsten komen uit online gokken, gevolgd door casinospelen op typische locaties.

De juridische situatie in Nederland

De Nederlandse wetgever heeft een aantal wettelijke kaders voor gokbedrijven vastgesteld om eerlijke spelregels te garanderen en illegale activiteiten te voorkomen. Elk bedrijf moet een vergunning aanvragen om in Nederland actief te mogen zijn. Alle exploitanten moeten ook voldoen aan strenge richtlijnen inzake het witwassen van geld en gegevensbescherming. De gokindustrie in Nederland is een belangrijke economische factor en omvat verschillende soorten activiteiten, waaronder loterijen, sportweddenschappen, casinospelen en onlinegokken. De regulering van de gokbranche ligt bij het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid .

In 2019 was de gokbranche in Nederland een van de meest gereguleerde industrieën van het land, waar direct en indirect meer dan 10.000 mensen werkzaam zijn. In tegenstelling tot andere Europese landen is er in Nederland geen aparte gokmarkt voor online gokken. De markt wordt volledig gedomineerd door het staatsbedrijf “Holland Casino Group”.

Door nieuwe wetgeving die in 2020 is aangenomen, kunnen nu ook particuliere bedrijven met een vergunning online casino’s exploiteren. De beste casino’s in het land behoren echter duidelijk tot de bekende Holland Casino Group, die onder staatstoezicht opereert. Hieronder bekijken we de top 3 casino’s van het land, die jaarlijks vele duizenden bezoekers trekken.

#1 Holland Casino Enschede

Holland Casino Enschede biedt uniek entertainment voor toeristen en de lokale bevolking. Het is het grootste casino van Nederland en ligt in het hart van de stad aan de Nederlands-Duitse grens. In Holland Casino Enschede kunnen gokkers genieten van verschillende casinospellen. Onder andere roulette, blackjack, punto banco en poker. Voor wie graag iets nieuws probeert, zijn er ook gokkasten met allerlei thema’s zoals sportweddenschappen of videoslots.

Voor gasten die geen zin hebben om te gokken, biedt het casino ook live entertainment zoals muziek- en dansevenementen en diverse gastronomische opties. Het casino organiseert regelmatig speciale evenementen zoals bingoavonden, rad van fortuin en nog veel meer. Er is ook een clubruimte in Holland Casino Enschede waar gasten hun geluk kunnen beproeven op exclusieve slotmachines of de avond kunnen doorbrengen aan de videoroulettetafel. De club vraagt een kleine toegangsprijs voor haar bezoekers. Als gokkers naar Nederland reizen en graag willen gokken, moeten ze zeker een bezoek aan Holland Casino Enschede overwegen.

#2 Lido Amsterdam midden in de metropool

Het beruchte “Lido Amsterdam Casino” is een modern en luxueus casino in het hart van de Nederlandse hoofdstad. Het biedt zijn gasten spellen, entertainment en ervaringen van de hoogste kwaliteit. Lido Amsterdam Casino heeft allerlei soorten spellen, waaronder blackjack, roulette, poker, punto banco en slots. Er zijn ook twee bars en een restaurant op het terrein. Daarnaast wordt er regelmatig live entertainment aangeboden, meestal in het weekend. Het casino heeft ook een aantal speciale programma’s en promoties die de gasten meer bieden dan alleen spelplezier. Deze omvatten prijswedstrijden met aantrekkelijke prijzen en exclusieve speciale aanbiedingen voor bepaalde avonden of dagen van de maand. Het casino organiseert ook regelmatig toernooien in verschillende categorieën zoals Texas Hold’em Poker of Slots. Voor speciale gelegenheden kunnen in het Lido Amsterdams Casino privézalen worden gehuurd. De zalen zijn luxueus ingericht en bieden plaats aan maximaal 150 personen per zaal. Ze zijn ideaal voor bedrijfsevenementen, bruiloften en andere sociale evenementen.

#3 Holland Casino Venlo

Holland Casino Venlo ligt in het centrum van Venlo en is een van de grootste casino’s van Nederland. Het biedt zijn gasten een verscheidenheid aan gokmogelijkheden, waaronder roulette, blackjack, poker en speelautomaten. Het casino heeft ook een gevarieerd entertainmentprogramma met livemuziek, shows en andere evenementen. Gasten kunnen genieten van uitstekende maaltijden in het restaurant van het casino.

Bezoekers kunnen genieten van snacks en drankjes aan de bar van Holland Casino Venlo. Het vriendelijke personeel bereidt ook graag cocktails voor de gasten. Met zijn moderne ambiance, goed opgeleide team en uitgebreide aanbod garandeert Holland Casino Venlo zijn klanten onvergetelijke avonden vol plezier en spanning. Het casino van het staatsbedrijf “Holland Casino Group” ligt niet ver van de grens met Duitsland, op slechts enkele kilometers van Venlo. Het is een zeer populair amusementscentrum waar gasten uit de hele wereld gokkasten, roulette en blackjack kunnen spelen. Verder beschikt het casino over zalen voor concerten en feesten en een gezellig restaurant met internationale keuken.

Inwoners en toeristen uit Duitsland veroveren de markt

In Nederland zijn “vaste” casino’s – voornamelijk in de buurt van de grens met Duitsland - erg populair. Een van de belangrijkste redenen is de gunstige ligging en toegankelijkheid van de meeste stationaire casino’s in Nederland. Vele bevinden zich in drukke gebieden met goede toegang tot het openbaar vervoer, waardoor het gemakkelijk is om elk casino te bereiken. Bovendien bieden veel van deze casino’s een breed scala aan moderne gokmachines, evenals tafelspellen zoals roulette, blackjack of baccarat.