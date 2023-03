Arina Kruithof nieuwe bestuurder bij Stichting Syndion

wo 8 mrt. 2023, 11:06

GORINCHEM • Arina Kruithof is benoemd tot nieuwe bestuurder bij Stichting Syndion.

Kruithof is sinds 2016 bestuurder bij Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond. Daarvoor werkte zij vijf jaar als directeur-bestuurder bij Halt. De afgelopen jaren vervulde zij tevens verschillende bestuurlijke functies bij Jeugdzorg Nederland, Stichting Wijzer in Onderwijs en Opvang en bij Stichting 180.

Kruithof volgt Harry Vogelaar op, die sinds 2012 de huidige bestuurder is bij Syndion. Vanaf juli zal ze starten met een inwerkperiode bij Syndion. Hierna neemt ze het stokje van Vogelaar formeel over.

Sjaak Kranendonk, voorzitter Raad van Toezicht Syndion: “Wij hebben voor Arina Kruithof gekozen omdat wij van mening zijn dat Arina de toekomstige uitdagingen waar Syndion voor staat het hoofd kan bieden. Op een doortastende, stevige maar ook verbindende en warme manier. Ook zijn we ervan overtuigd dat Arina zowel intern als extern het boegbeeld van Syndion kan zijn en dat zij dat met verve zal doen.”

Kruithof: “Ik kijk er enorm naar uit om bij Syndion aan de slag te gaan. Ik zet me graag in voor de cliënten van Syndion, een kwetsbare doelgroep die onze ondersteuning en hulp nodig heeft en verdient. En voor de medewerkers van Syndion die zich met hart en ziel voor deze cliënten inzetten. Ook pak ik graag, samen met alle betrokkenen, de uitdagingen op om Syndion verder te gaan ontwikkelen zodat we ook in de toekomst stabiele en kwalitatief hoogwaardige ondersteuning kunnen blijven bieden.”

Syndion is er voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.