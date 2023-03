Raad stemt in met status ‘buurtschappen’ voormalige recreatieparken

GIESSENBURG • De voormalige recreatieparken De Bilderhof en De Giessenburg worden buurtschappen, na een proces van bijna twintig jaar. Alle raadsleden stemden daarmee in tijdens de commissievergadering van dinsdag 7 maart.

Het college vroeg de raadsleden om het bestemmingsplan ‘Buurtschappen Giessenburg’ gewijzigd vast te stellen, waarbij de bestemming wijzigt van ‘recreatie’ naar ‘woongebied’. De voormalige gemeente Giessenlanden wilde dit in 2016 al, maar de provincie ging lange tijd niet akkoord.

Woongebied

Diverse raadsleden memoreerden de slepende geschiedenis van de voormalige recreatieparken. Wout de Jong (CDA): “Twee dingen speelden een rol: de provincie en dat gemeente er bij legalisatie van permanente bewoning veel geld en tijd in zou moeten investeren. Die beide lichten staan nu op groen; de bewoners zeggen dat ze ervoor zorgen dat de openbare ruimte een facelift krijgt. We krijgen nu in Molenlanden een woongebiedbestemming, ontwikkelen we daarmee een pilot?” Wethouder Arco Bikker: “We hebben ook in de linten soms kleine woongebieden, bij een clustering van woningen waar bewoners het erf zelf moeten onderhouden.”

Complimenten

Raadsleden deelden complimenten uit aan de wethouder, ambtenaren en oud-wethouder Teus van Houwelingen. Bert Snoek: “Mede dankzij Van Houwelingen heeft de provincie de parken op de uitzonderingslijst geplaatst.” Ruud van Rijn (DM) memoreerde dat de gemeente en bewoners niet altijd op één lijn zaten en herinnerde zich spandoeken in de raadszaal.

Voetsporen

Arco Bikker herinnerde zich krantenberichten over ‘voetsporen in de sneeuw’. “Daar werd naar gekeken om te zien of iemand er permanent woonde of niet.”

Tijdens de raadsvergadering van 21 maart is geen verder debat over het onderwerp nodig en is het agendapunt een hamerstuk.