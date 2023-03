Natuurschoonmaakdag in de Alblasserwaard

8 minuten geleden

Algemeen 47 keer gelezen

REGIO • Op zaterdag 18 maart doen diverse hengelsportverenigingen en de Wildbeheereenheden Alblasserwaard Oost en West mee aan de jaarlijkse landelijke Natuurschoonmaakdag.

Dit is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging en de Stichting Nederland Schoon. Op die dag wordt zoveel mogelijk zwerfafval verwijderd van openbare terreinen en watergangen binnen de Alblasserwaard.

De verenigingen doen mee, maar ook de plaatselijke schooljeugd helpt. Jaarlijks is er ook hulp van een groep scouts met begeleiders uit Alblasserdam.

Mensen die mee willen helpen, kunnen zich op zaterdag 18 maart om 08.00 uur melden op diverse locaties: café Boerenklaas te Brandwijk, De Stigt in Giessenburg, nabij de IJsbaan te Alblasserdam of een eigen vaar- of viswater in de buurt. De actie duurt tot ongeveer 13.00 uur.

De actie wordt mede mogelijk gemaakt door sponsering van Waterschap Rivierenland, Reinigingsdienst Waardlanden en de gemeenten Papendrecht Alblasserdam.