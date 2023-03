ingezonden mededeling

Aansprakelijkheid bij een verkeersongeval, hoe zit dat?

di 7 mrt. 2023, 08:10

Algemeen 82 keer gelezen

U staat te wachten bij het zebrapad omdat iemand wil oversteken. De auto die achter u rijdt ziet dit niet of te laat met als gevolg een kop-staart botsing. Of u rijdt op een rotonde als iemand u geen voorrang verleent met een aanrijding tot gevolg. U kunt door toedoen van een ander van het ene op het andere moment betrokken raken bij een verkeersongeval, hoe voorzichtig u ook in het verkeer bent.

Na een ongeval kunt u de letselschade laten verhalen door een letselschade advocaat. Bijvoorbeeld door een letselschade advocaat in Den Haag indien u door een auto van de fiets gereden bent in of in de buurt van Den haag. En na een auto ongeluk in Utrecht kunt u aanspraak maken op kosteloze hulp van een letselschade advocaat in Utrecht . De vraag is echter wel wie aansprakelijk is bij een verkeersongeval.

Aansprakelijkheid bij een auto ongeluk

Een kettingbotsing, frontale aanrijding of eenzijdig ongeval. U kunt zomaar betrokken raken bij een auto ongeluk. Hierbij kunt u verwondingen en/ of klachten overhouden. Denk aan breuken of whiplash klachten. Als gevolg hiervan kunt u schade oplopen. Schade als gevolg van een ongeluk wordt letselschade genoemd.

Om te bezien of u in aanmerking komt voor een letselschadevergoeding is het belangrijk om te onderzoeken wie schuldig is bij een aanrijding. Dit is opgenomen in diverse wetten:

Artikel 6:162 BW: “Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.”

Artikel 19 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens: “De bestuurder moet in staat zijn zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is.”

Artikel 5 Wegenverkeerswet: “Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.”

Uit deze wettelijke regels kan worden afgeleid dat iemand die te dicht op iemand rijdt en hierdoor een achterop aanrijding veroorzaakt, aansprakelijk is. Maar ook iemand die te hard rijdt, geen voorrang verleend of zicht gevaarlijk op de weg gedraagt aansprakelijk is voor de letselschade die een ander lijdt.

Letselschade als gevolg van een fietsongeluk

U kunt op de fiets worden aangereden door een andere fietser. Aansprakelijk is dan de fietser die de verkeersfout maakt. Bijvoorbeeld bij een voorrangsfout of omdat iemand u inhaalt en met zijn of haar stuur in de knoop raakt met uw stuur. Maar meestal bestaat een fietsongeluk uit een aanrijding tussen een fietser en een auto of ander motorvoertuig.

Bent u aangereden door een auto, scooter of motor? Dan geldt er een bijzonder wettelijke regeling. Deze kunt u vinden in artikel 185 van de Wegenverkeerswet. Op grond van dit wetsartikel is er altijd recht op een schadevergoeding als u aangereden door een auto of ander motorvoertuig wordt. De regeling is als volgt:

U bent aangereden door een motorvoertuig en de bestuurder van het motorvoertuig is schuldig aan het ontstaan van het ongeval. U krijgt dan uw volledige schade vergoed door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de tegenpartij

U heeft zelf een verkeersongeval veroorzaakt. Bijvoorbeeld omdat u geen voorrang verleent of door rood licht bent gereden met de fiets. U ontvangt dan tenminste de helft van uw schade vergoed.

Kinderen tot 14 jaar ontvangen altijd een volledige schadevergoeding.

Deze regeling geldt niet alleen voor fietser, maar ook als u als voetganger aangereden wordt.