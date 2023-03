Thema ‘koken’ op bijeenkomst NAH in Leerdam

11 minuten geleden

Algemeen 36 keer gelezen

LEERDAM • Het thema ‘koken’ staat op dinsdag 14 maart centraal tijdens een lotgenotenbijeenkomst van NAH-Vraagwijzer in Leerdam.

De bijeenkomst voor jongeren met niet-aangeboren hersenletsel uit de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden start om 19.00 uur en wordt gehouden in De Noorderberg aan de Bergstraat 90 in Leerdam. Deze avond gaan bezoekers eerst samen aan de slag met het maken van kleine gerechtjes. Daarna eten ze gezellig met z’n allen de heerlijke hapjes op. Iedereen krijgt wat te doen, dus iedereen kan meedoen.

De eigen bijdrage is 2 euro per bezoeker. Koffie en thee zijn gratis. Aanmelden is verplicht en kan bij projectleidster Emma Susan van den Berg via emmasusan@nahvraagwijzer.nl.