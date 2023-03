Kinderen aan de slag met elektronisch afval tijdens E-waste Race

20 minuten geleden

Algemeen 69 keer gelezen

MOLENLANDEN • Afvalverwerkingsbedrijf Waardlanden organiseert samen met de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden weer de E-waste Race.

In Nederland wordt meer dan de helft van de totale hoeveelheid elektronisch afval namelijk nog niet gerecycled. “Dat is zonde, want het zit vol met waardevolle materialen en grondstoffen”, redeneert Waardlanden. Recyclen kan beter door het gemakkelijker én leuker te maken. Daarom wordt de E-waste Race gehouden.

De E-Waste Race is een wedstrijd tussen tien basisscholen in de vier gemeenten. Zij gaan van 20 maart tot en met 13 april de strijd met elkaar aan om zoveel mogelijk elektronisch afval in te zamelen. Elektronisch afval dat hergebruikt of gerecycled kan worden. Op donderdag 16 maart geeft wethouder Johan Quik het startsein voor de E-waste Race op De School met de Bijbel in Streefkerk.

Voordat de E-Waste Race start krijgen de leerlingen een leerzame en interactieve gastles van experts. Daarin komen zij meer te weten over onderwerpen als consuminderen, grondstofschaarste, hergebruik en recyclen. Zo kunnen ze daarna echt hun steentje bijdragen aan Nederland circulair maken. Dat doen zij door in de weken daarna zoveel mogelijk oude en kapotte elektronische apparaten in te zamelen of te laten repareren bij een lokaal Repair Café. Buurtbewoners kunnen hun elektronische afval aanbieden op www.ewasterace.nl. Leerlingen komen de spullen dan aan huis ophalen. Batterijen en accu’s worden niet ingenomen.

Oude laptops of kapotte keukenmachines belanden vaak op zolder of in een gangkast. Van sommige apparaten kan maar liefst 95% van de onderdelen hergebruikt worden. Daarom is het zo belangrijk dat de E-waste Race zorgt voor bewustzijn van het belang van recycling en hergebruik bij kinderen en hun omgeving.

In de gemeente Gorinchem doen CBS Samen Onderweg en Daltonschool de Poorter mee aan de wedstrijd. Rehobothschool, De Driemaster (locatie Tonneband) en IKC Merwede nemen deel in Hardinxveld-Giessendam. In Molenlanden maken De School met de Bijbel in Streefkerk en CBS Eben-Haëzer in Groot-Ammers zich op voor de strijd en in Vijfheerenlanden doen De Vlindertuin, Hobbitstee en CBS Klim Op dat.