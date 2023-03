ingezonden mededeling

Offline Reclame: Waarom het nog steeds een waardevolle investering is

ma 6 mrt. 2023, 10:10

Algemeen 52 keer gelezen

Offline reclame is een effectieve manier om de naamsbekendheid van een bedrijf te vergroten en om klanten te bereiken die online reclame niet zien. Hoewel veel bedrijven zich op online reclame concentreren, is het nog steeds een waardevolle investering om in offline reclame te investeren.

Hieronder staan enkele redenen waarom offline reclame nog steeds een waardevolle investering is.

Het bereikt een breder publiek

Offline reclame kan een breder publiek bereiken dan alleen diegenen die online actief zijn. Bijvoorbeeld, mensen die geen actieve gebruikers van sociale media zijn en die geen tijd hebben om online te surfen, kunnen nog steeds een offline advertentie zien. Ook mensen die niet vaak online zijn kunnen een offline advertentie zien. Ongeacht of ze online actief zijn of niet, advertenties via traditionele media kunnen een groot verschil maken voor de naamsbekendheid van een bedrijf.

Het is meer gericht

Offline reclame is meer gericht dan online reclame. Met offline reclame kunnen bedrijven hun doelgroep beter identificeren en targeten. In tegenstelling tot online advertenties die meestal worden vertoond aan iedereen, kunnen bedrijven met offline reclame hun boodschap aan de juiste doelgroep leveren.

Het is meer overtuigend

Offline reclame is meer overtuigend dan online reclame. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld kiezen voor direct mail-advertenties waarmee ze hun boodschap rechtstreeks aan hun doelgroep kunnen leveren. Daarnaast kunnen bedrijven ook kiezen voor tv- en radio-advertenties waarmee ze hun boodschap op een interessante manier kunnen communiceren. Ze kunnen ook kiezen voor vakbladen, kranten, abri’s, billboards en affiches en meer om hun boodschap te verstrekken.

Het is meer in het geheugen gegrift

Offline reclame heeft meer kans om in het geheugen gegrift te blijven dan online reclame. Uit onderzoek is gebleken dat offline reclame meer in het geheugen van de mensen blijft hangen dan online reclame. Daarom is het belangrijk voor bedrijven om offline reclame te gebruiken om hun boodschap duidelijk te maken en het geheugen te vergroten. Offline reclame verbetert de betrokkenheid met de doelgroep. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld hun doelgroep uitnodigen om evenementen bij te wonen, waar ze hun producten of diensten kunnen presenteren. Ze kunnen ook kiezen voor advertenties op drukke plekken zoals winkelcentra, stations en luchthaven.

Hulp nodig met al uw buitenreclame? JCDecaux is de nummer één in buitenreclame en stadsmeubilair! De specialisten van JCDecaux verdiepen zich graag in uw situatie en stellen een passend advies op.