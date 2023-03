ingezonden mededeling

Verschillende handige accessoires voor je deur

ma 6 mrt. 2023, 08:46

Ieder huis heeft deuren, dat spreekt voor zich. Hoe die deuren er precies uitzien en hoe ze in elkaar steken, verschilt echter per huis en per deur. Als je een deur aanschaft, zijn er natuurlijk enorm veel opties. De deur zelf kun je al in verschillende kleuren, vormen en maten aanschaffen, maar er zijn ook nog een hoop accessoires die je aan kunt schaffen voor je deur. In dit artikel vertellen we je meer over een aantal van die accessoires.

Er zijn enorm veel verschillende accessoires die je aan kunt schaffen voor je deur. Van mooie glas in lood ramen tot horren voor je voor- en achterdeur. Niet alle accessoires kun je bij iedere deur gebruiken, of zijn geschikt voor alle deuren. Wij hebben ons in dit artikel daarom gefocust op deuraccessoires die voor iedere deur gebruikt kunnen worden en die altijd geschikt zijn.

Deurdrangers

Een goede deurdranger zorgt ervoor dat de deur automatisch sluit zodra deze geopend is. Dit dankzij een mechaniek dat bovenaan de deur en aan de muur wordt gemonteerd. Er zijn ook deurdrangers die je aan de muur kunt monteren. Het is dus vrijwel altijd mogelijk om een deurdranger aan je deur te installeren. Een deurdranger is op eigen gewenste snelheid in te stellen, zo hoef je je dus nooit zorgen te maken dat de deur te snel dicht valt.

Deurstoppers

Ook deurstoppers zijn handige en populaire deuraccessoires. Er zijn verschillende deurstoppers: zo is er één soort deurstopper waarmee je een deur vast kunt zetten. Met je voet kun je de deur dan vastklemmen, waardoor de deur gemakkelijk open blijft staan. Handig op plekken waar wel een deur nodig is om op slot te kunnen doen, maar waar de deur verder vaak open hoort te staan. Verder bestaat er ook een deurstopper die je tegen de muur plaatst. Wanneer je dan de deur opent, klapt de deur niet meer hard tegen de muur aan. Dat is fijn, want zo voorkom je beschadigingen aan de muur én aan de deur.

Tochtstrip

Een tochtstrip kun je op verschillende plekken aan de deur bevestigen. Meestal wordt een tochtstrip echter onderaan de deur geplaatst. Een tochtstrip is namelijk een strip die toch door de deur voorkomt. Dat brengt best wat voordelen met zich mee, met tochtstrips kun je namelijk je woning op een makkelijke en laagdrempelige wijze isoleren. Door tochtstrips te plaatsen bij deuren waar je merkt dat het makkelijk tocht, zorg je er namelijk voor dat kou uit andere ruimtes niet onder de deuren door kan komen. Dit kan je helpen met het besparen van energie.

Deurklinken

Iedere deur heeft een deurklink, dus dit klinkt misschien als een inkoppertje. Toch denken veel mensen er niet bij nadat de deurklinken van je deur te vervangen zijn en dat je zo eigenlijk de aanblik van je gehele deur kunt veranderen. Veel mensen zien de deurklink namelijk als detail, maar dit detail kan voor een totaal andere sfeer zorgen. Kies bijvoorbeeld voor een strakke, nette deurklink voor een moderne look, of een afgeronde klink met bolling voor een klassieke uitstraling.