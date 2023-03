ingezonden mededeling

Dit is waar je op moet letten bij een Duitse auto importeren

ma 6 mrt. 2023, 08:43

Er worden jaarlijks enorm veel auto’s vanuit Duitsland naar Nederland geïmporteerd. Als je jouw droomauto niet kunt vinden in Nederland, of een dergelijke auto is in Duitsland een stuk goedkoper, dan kun je erover denken om de auto te importeren. In dit artikel vertellen we je waar je op moet letten bij het importeren van jouw droomauto uit Duitsland.

De vraag naar auto’s in Nederland is groter dan het aanbod. Ook sluit het Nederlandse aanbod niet altijd aan bij de wensen van de consument. Daarom worden er vaak auto’s vanuit Duitsland ingekocht. Als je een auto vanuit Duitsland wilt importeren, is het wel goed op om een aantal dingen te letten.

De BPM berekenen

Importeer je een auto naar Nederland, dan moet je BPM aangifte doen en dit in de meeste gevallen ook betalen. Voordat je een auto importeert, is het dus goed om eerst de BPM te berekenen. Met een berekening BPM kun je goed zien wat je zult moeten betalen en wat de belasting is die je moet gaan betalen. De hoogte van de BPM is afhankelijk van onder andere de leeftijd en de hoogte van de CO2 uitstoot van de auto. Je kunt natuurlijk zelf aan de slag met het berekenen van je BPM, maar je kunt ook een gratis berekening van BPM uit laten voeren op verschillende websites. Wel zo makkelijk!

Hoe zit het met de prijs?

Ga eens goed na wat de kosten van het importeren van de auto en de auto zelf zijn. Zet alle kosten die je aan de auto kwijt gaat zijn op een rijtje en vergelijk dat met vergelijkbare auto’s in Nederland. Is de auto importeren Duitsland echt goedkoper dan het kopen van een vergelijkbare auto in Nederland of valt het toch tegen? Door hier goed naar te kijken, kom je later niet voor vervelende verrassingen te staan.

Waar koop je de auto?

Koop je de auto bij een garage of autohandelaar? Dat kan prima, maar je kunt niet altijd het complete verleden van een importauto inzien. Weest daarom kritisch. Check de tellerstand en ga het schadeverleden van de auto na. Kijk ook goed naar het interieur en exterieur van de auto. Dat zegt namelijk veel over de auto. Zitten er bijvoorbeeld vlekken op, plooien in de bekleding of slijtplekken op het dashboard? Of zijn de rubberen pedalen versleten? Dat zijn allemaal tekenen dat de auto veel gebruikt is. Staan er dan weinig kilometers op de teller, dan klopt dat waarschijnlijk niet.

Voer eventueel een aankoopkeuring uit

Het is mogelijk om een aankoopkeuring op de auto uit te laten voeren. Laat je een aankoopkeuring doen voor de auto, dan wordt er professioneel en grondig naar de auto gekeken. Na de keuring ontvang je een rapport en weet je wat je kunt verwachten als je de auto koopt. Door zo’n aankoopkeuring uit te laten voeren, loop je minder risico op een miskoop en heb je wat meer houvast.