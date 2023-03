CDA Molenlanden wil weer een fietspotje voor vluchtelingen

MOLENLANDEN • Het CDA in Molenlanden pleit voor de aanschaf van fietsen voor vluchtelingen, omdat fietsen haast onmisbaar zijn voor de mobiliteit van mensen op het platteland.

Fietsen is voor mensen uit andere landen geen vanzelfsprekendheid, maar het helpt hen als er snel een fiets beschikbaar is en er geoefend kan worden.

Het CDA heeft begrepen dat er in het verleden een ‘fietspotje’ was voor tweedehands fietsen. De vluchtelingen zelf betaalden ook een deel. De regeling liep via vluchtelingenwerk.

Het CDA zou graag weer een fietspotje beschikbaar willen hebben. “Zou iets dergelijks eenvoudig

gerealiseerd kunnen worden?”, vraagt Jonette Korevaar van het CDA aan het gemeentebestuur.