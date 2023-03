PM vraagt gemeentebestuur Molenlanden naar ambitie met tiny houses

MOLENLANDEN • De fractie van Progressief Molenlanden (PM) wil dat de gemeente Molenlanden actie onderneemt om tiny houses meer en beter mogelijk te maken.

In een artikel in Het Kontakt wordt melding gemaakt van het feit dat er genoeg animo is voor tiny houses, maar dat bureaucratische wetgeving de realisatie van meer tiny houses in de weg staat.

Volgens Progressief Molenlanden lijkt het gemeentebestuur zich onvoldoende te realiseren dat er inwoners in Molenlanden graag een tiny house willen betrekken en hiermee de woningnood enigszins terug gedrongen kan worden.

“De gemeente heeft 30 hectare grond in bezit, volgens de wethouder Visser. Kan hier

mogelijk ruimte voor tiny houses ingezet worden?”, vraagt Ferry van der Koelen van Progressief Molenlanden.

Ook vraagt PM naar stappen die het college de komende tijd wil gaan zetten om tiny houses mogelijk te maken en wat eigenlijk de ambitie is van de gemeente met betrekking tot de realisatie van tiny houses.