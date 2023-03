Meerkerks schaap verrast boer met vier lammetjes

ma 6 mrt. 2023, 14:12

Algemeen 497 keer gelezen

MEERKERK • Een schaap uit Meerkerk heeft boer Van der Ham afgelopen donderdag verrast met vier lammeren.

Eén van de schapen was erg dik en had een enorm uier, maar de geboorte bleef uit. “Omdat ze genoeg conditie bleef houden hadden we er geen rekening mee gehouden dat er misschien wel vier lammeren in zouden zitten”, laat Arja van der Ham weten.

Donderdag kwam de verrassing eruit: ze maken het goed en zijn stuk voor stuk mooi op gewicht. Moeder lijkt de vier lammeren zelf groot te kunnen brengen dat is heel bijzonder. Ze drinken alle vier goed.