Gilde-leerlingen Puck en Jack winnen skillswedstrijd

ma 6 mrt. 2023, 14:01

GORINCHEM • Puck Verkaik en Jack du Croix, leerlingen uit klas 4GV van Het Gilde in Gorinchem, hebben onlangs de skills-wedstrijden autotechniek op het Koning Willem 1 College gewonnen.

Ze verdedigden de naam van het Gilde Vakcollege Techniek met verve. Puck Verkaik sleepte de eerste prijs binnen en Jack du Croix ging er met de tweede plaats vandoor.

Aan de wedstrijd namen zeven verschillende vmbo-scholen uit de regio Brabant deel; het Willem van Oranje College, Bossche Vakschool, Het Hooghuis, de Overlaat, Fioretti College, Hanze College en uiteraard het Gilde Vakcollege Techniek.

De opdrachten van de wedstrijd varieerden in een breed scala; onderstellen, elektronica, motorsystemen en materiaalkennis. De deelnemers moesten al hun geleerde kennis en vaardigheden toepassen om zich te onderscheiden als de echte allround autotechnicus. Bij het Overlaat en Willem van Oranje College hadden zich ook dames gekwalificeerd om deel te nemen aan de wedstrijd. Elke school mag twee deelnemers deel laten nemen aan de wedstrijd, maar de wedstrijd zelf is individueel. Ondanks de strijd op de werkvloer, was er tijdens de koffie en lunchpauze een opmerkelijke goede onderlinge sfeer tussen de leerlingen. Dat maakt deze dag een hele leuke ervaring voor zowel deelnemers als docenten.