Duurzaamheidsmarkt op zaterdag 11 maart in Ameide

AMEIDE • Bij het winkelcentrum van Ameide wordt op zaterdag 11 maart van 10.00 tot 13.00 uur een duurzaamheidsmarkt gehouden.

Ameide Duurzaam presenteert dan in samenwerking met het waterschap en de gemeente Vijfheerenlanden een aantal mogelijkheden om te komen tot vergroening en verduurzaming van de woonkernen Ameide, Tienhoven aan de Lek en Sluis.

In de loop van de laatste jaren heeft Ameide Duurzaam op een aantal punten successen geboekt. Een groep van meer dan veertig mensen (de Lekprikkers) lopen regelmatig met prikstok en vuilniszak door de straten om onze dorpen schoon te houden. Er is een Repair Café gestart in de kringloopwinkel waar mensen elke dinsdagmorgen kleine reparaties kunnen laten uitvoeren.

Een duidelijk succes is ook de avond(bus)verbinding van lijn 90 met Utrecht, die dankzij actievoeren en lobbyen sinds december 2022 weer hersteld is. Een promotieactie in januari, waarbij in alle brievenbussen van de drie woonkernen een flyer met een gratis buskaartje is bezorgd, moet helpen om het busvervoer te stimuleren. Een autodeelplan staat in de steigers: de laadpaal voor elektrisch rijden staat er intussen en de stichting Ameide Duurzaam hoopt dat dit jaar de eerste deelauto’s kunnen gaan rijden.

“De lastigste portefeuille is die van de opwek van duurzame energie”, zegt André Boer, voorzitter van de stichting. “Er zijn vele mogelijkheden om de transitie te bevorderen en er zijn ook vele subsidiepotjs, de gemeente is ook coöperatief, maar toch is het lastig om bij al die mogelijkheden de goede keuzes te maken. We denken nu na of we zelf een energiecoöperatie moeten opstarten of beter kunnen aansluiten bij een bestaande coöperatie in de buurt. Zo’n coöperatie moet in overleg met eigenaren onderzoeken welke ongebruikte daken nog vol gelegd kunnen worden met zonnepanelen en of er op dezelfde locatie ook kleine windmolens kunnen komen. Dat scheelt veel aansluitingskosten. Het mooie is dat wind en zon complementair zijn. Daarnaast willen we ook de energiearmoede bestrijden en energiebesparing stimuleren door de inzet van energiecoaches.”

Op het punt van de vergroening is er ook nog veel te doen. Bestuursleden van Ameide Duurzaam hebben met ambtenaren van de gemeente een plan opgesteld en gekeken waar er groenstroken kunnen worden aangelegd en waar er bomen kunnen worden geplant. Sam Janse, secretaris van de stichting: “We gaan tijdens de duurzaamheidsmarkt ook informatie geven over het gesubsidieerd aanschaffen van regentonnen. Het waterschap betaalt daaraan mee. Op een grote ton van meer dan 200 liter wordt 55 euro subsidie gegeven, op een kleintje 25 euro. In droge perioden hoef je dan de kraan niet open te zetten en in natte perioden loopt het riool niet over. Ook voor tegels wippen en het aanleggen van sedumdaken is subsidie beschikbaar.”

De duurzaamheidsmarkt wordt gehouden om zaterdag 11 maart, voor het winkelcentrum, van 10.00 tot 13.00 uur. Bestuursleden van Ameide Duurzaam en anderen zijn aanwezig om de plannen toe te lichten en uitleg te geven over groene en besparende maatregelen. Ook zijn er ambtenaren van de gemeente Vijfheerenlanden om aan belangstellenden informatie te geven over energiegebruik en -besparing, en ook over de mogelijkheden tot vergroening.