Werkbezoek VVD-lijsttrekker Jeannette Baljeu aan Sliedrecht

ma 6 mrt. 2023, 09:54

Algemeen 136 keer gelezen

SLIEDRECHT • Lijsttrekker voor de VVD in de provincie Zuid-Holland, Jeannette Baljeu, brengt op vrijdag 10 maart een bedrijfsbezoek aan Sliedrecht.

Ze komt naar ABB Bouwgroep BV, Stationspark 1000 in Sliedrecht in het kader van de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen op woensdag 15 maart.

Ontvangst is tussen 15:30 en 15:55 uur bij ABB Bouwgroep BV. Om 15:55 spreekt voorzitter C.J.M. De bruin van VVD Merwedrecht een welkomstwoord, waarna er een presentatie is van ABB Bouwgroep BV.

Tussen 16:20 en 16:40 uur is het woord aan Roelant Bijderwieden, wethouder bouwen in Sliedrecht, waarna tussen 16:40 en 17:00 uur geluisterd kan worden naar Jeannette Baljeu. Tussen 17:00 en 18:00 uur is er gelegenheid tot vragen en napraten.