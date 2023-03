Wasko start nieuw kinderdagverblijf in Groot-Ammers

ma 6 mrt. 2023, 09:37

Algemeen 708 keer gelezen

GROOT-AMMERS • Wasko Kinderopvang start op 4 april een nieuwe locatie met kinderdagverblijf (KDV) Zwaluwnest aan de Beatrixstraat 1a in Groot-Ammers.

Zwaluwnest is voor kinderen van nul tot vier jaar. Met de komst van het nieuwe kinderdagverblijf wil Wasko aan de groeiende vraag aan opvang in Groot-Ammers en omgeving voldoen.

Kleinschalige opvang

Zwaluwnest is een kleinschalige en huiselijke locatie waar plek is voor 12 kinderen per dag. De locatie zal starten met drie dagen opvang per week en vanaf mei zal dit vijf dagen zijn. De komende drie jaar zal de opvang plaatsvinden in een tijdelijk gebouw midden in het centrum. De bedoeling is dat Zwaluwnest eind 2025 naar de nog de te realiseren Brede School Groot-Ammers verhuist.

Babyspecialisten

Net als bij de overige kinderdagverblijf locaties zal maatschappelijke kinderopvangorganisatie Wasko ook op Zwaluwnest werken met gediplomeerde babyspecialisten. Assistent locatiemanager Jarka van Waardenberg: “Bij Wasko werken we met babyspecialisten. Dit zijn pedagogisch medewerkers die een speciale opleiding hebben gevolgd zodat ze precies weten waar de allerkleinsten (0- 1 jaar) behoefte aan hebben. Ze zorgen voor een rijke speel-leeromgeving en bieden leeftijdsgerichte activiteiten aan om het onderlinge plezier en contact met elkaar te stimuleren en motiveren.”

Ook aan de peuters is gedacht. In Zwaluwnest hebben ze een leuke en uitdagende ontmoetingsplek waar ze vrijuit kunnen spelen. Peuters leren en ervaren wat het is om deel uit te maken van een groep. De pedagogisch medewerkers bereiden de peuters spelenderwijs voor op de basisschool.

Zwaluwnest heeft op enkele dagen nog plek. Inschrijven kan op www.wasko.nl.