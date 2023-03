Statushouders in pastorie hervormde gemeente Maranatha in Nieuw-Lekkerland

vr 3 mrt. 2023, 19:23

Algemeen 737 keer gelezen

NIEUW-LEKKERLAND • In de pastorie van de hervormde gemeente Maranatha in Nieuw-Lekkerland worden binnenkort statushouders gehuisvest.

Vrijdag ondertekenden Arco Bikker (wethouder gemeente Molenlanden) , Piet de Jonge (voorzitter hervormde gemeente Maranatha en Thuisgeef-initiatiefnemer), Maaike Stolte (teamleider Vluchtelingen Werk Nederland) een samenwerkingsovereenkomst om onder de vlag van de Thuisgevers een pastoriewoning tijdelijk beschikbaar te stellen voor de huisvesting van statushouders.

Gedeputeerde Anne Koning was namens de provincie aanwezig om initiatieven als deze te ondersteunen. ‘Als statushouders een woning krijgen en de asielopvang verlaten, kunnen zij beginnen met hun inburgering in de Nederlandse maatschappij’, stelt de provincie in een persbericht.

Bewust

Anne Koning: “Initiatieven als deze tijdelijke huisvesting via de Thuisgevers zijn belangrijk omdat er zo wordt bijgedragen aan de doorstroming uit AZC’s. We waarderen de inzet van de gemeente en betrokken organisaties en zijn ons ervan bewust dat het zoeken is naar oplossingen in beperkte ruimte. ”

Arco Bikker, wethouder gemeente Molenlanden: “De hervormde gemeente Maranatha benaderde ons om te helpen met de huisvesting van statushouders.”

Buurtbewoners

Hij vervolgt: “Opvang midden in onze samenleving past bij ons gedachtengoed. De meeste buurtbewoners hebben positief gereageerd en we verwachten daarom dat de nieuwe bewoners een warm welkom zullen krijgen en zich snel op hun plek zullen voelen in het dorp.”

Initiatief De Thuisgevers biedt een oplossing voor de vastgelopen asielopvang. Dat doen ze door statushouders tijdelijk te huisvesten via maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld bij kerkelijke gemeenten of (sport)verenigingen.

Win-win situatie

Piet de Jonge: “Dit is een win-win situatie in het kwadraat, voor de statushouders omdat zij nu kunnen beginnen aan hun inburgering, voor het COA omdat er nu weer plaatsen vrij komen voor asielzoekers, voor de gemeente omdat zij hiermee voldoen aan hun verplichting om statushouders te huisvesten en voor Maranatha omdat wij gedurende de vacante periode van de dominee toch huurinkomsten hebben.”