Toer de Phila: deuren open bij Philadelphia Zorg Gorinchem en Leerdam

vr 3 mrt. 2023, 08:25

LEERDAM/GORINCHEM • Op vrijdag 17 en zaterdag 18 maart openen de bewoners van woon- en dagbestedingslocaties van Philadelphia Zorg in Gorinchem en Leerdam hun deuren voor het publiek.

Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen: mensen die een baan zoeken in de zorg, mensen die een woonlocatie met zorg zoeken of mensen die vrijwilligerswerk zoeken. Belangstellenden kunnen kijken, ruiken, proeven en beleven bij een van de acht locaties die meedoen.

Van maandag 13 tot en met vrijdag 17 maart van 10.00 tot 15.00 uur is werk- en dagbestedingslocatie Bij de Buren, Drie Koningenstraat 2 in Gorinchem geopend; vrijdag 17 maart van 14.00 tot 17.00 uur woonlocatie Piazzahof, Banenweg 123 in Gorinchem; vrijdag 17 maart tussen 19.00 en 21.00 en zaterdag 18 maart tussen 10.00 en 14.00 uur woonlocatie; Glashof, De Glashof 4 in Leerdam; zaterdag 18 maart van 11:00 tot 14:00 uur woonlocatie; Phila Rank, Wijnkoperstraat 90 in Gorinchem; zaterdag 18 maart van 11:00 tot 14:00 uur dagbesteding- en woonlocatie Onderdak en de Wijnkoper, Wijnkoperstraat 78 a/78 in Gorinchem; zaterdag 18 maart van 10.00 tot 12.00 uur woonlocatie Fontein, Gildenweg 76 in Gorinchem; zaterdag 18 maart van 10.00 tot 12.00 uur woonlocatie Meesplein, Burgemeester Meesplein 43 in Leerdam.

Philadelphia Zorg biedt meer dan 8600 cliënten elke dag kansen om hun eigen leven te leiden. Zij wonen bij Philadelphia, krijgen zorg of ambulante begeleiding, komen om hun dag passend in te vullen, te werken, te leren of om te logeren.