DriveXperience: gratis praktijkdag voor jonge rijbewijsbezitters in Molenlanden

MOLENLANDEN • Op zaterdag 25 maart organiseert gemeente Molenlanden samen met Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH) The DriveXperience. Dit is een initiatief voor jonge rijbewijsbezitters tot en met 24 jaar.

Deelnemers kruipen tijdens deze praktijkdag zelf achter het stuur en leren hoe ze veiliger de weg op kunnen. Deelname is gratis en ook voor de auto’s wordt gezorgd. The DriveXperience is van 09.00 tot 16.00 uur en wordt gehouden bij De Vort 4 in Noordeloos.

De gemeente Molenlanden vindt verkeersveiligheid erg belangrijk. Samen met ROV Zuid-Holland hebben ze als doel om verkeersveilig gedrag binnen de provincie Zuid-Holland de norm te maken. ‘Maak een punt van nul’ ,want elk verkeersslachtoffer is er één teveel. The DriveXperience draagt bij aan dit doel. Deze interactieve dag bestaat uit drie onderdelen.

Er is een Road Xperience (praktijkrit rijden). Elke deelnemer rijdt samen met twee andere deelnemers en een rijcoach een anderhalf uur durende praktijkrit door de omgeving. Deelnemers wisselen elkaar af achter het stuur, beoordelen elkaars en de eigen rijstijl en geven mogelijke verbeterpunten. Dit alles onder begeleiding van een rijcoach die vervolgens óók zijn oordeel geeft.

Daarna is er de Track Xperience (noodstops maken op een mobiele baan). De deelnemers maken op een gladde, mobiele rem/slipbaan een aantal noodstops en ervaren hoe het is om met verschillende snelheden op een glad wegdek onverwacht een noodstop te moeten maken. Hoelang is de remweg en welke invloed heeft een ABS remsysteem zijn belangrijke aandachtspunten bij deze module.

Ten slotte is er de Xperience Xchange (rijervaring delen, afleiding in de auto, alcohol & drugs, omgaan met incar apparatuur). Na de praktijklessen gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over hun eigen rijervaring, alcohol- en drugsgebruik in relatie tot verkeersdeelname en over het omgaan met je telefoon in de auto. Samen met een gespreksleider voeren ze een open discussie hierover.

Voor meer informatie en aanmelden ga naar: www.thedrivexperience.nl.