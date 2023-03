ingezonden mededeling

De leukste uitjes tijdens de meivakantie

wo 1 mrt. 2023, 12:11

Het duurt natuurlijk nog even, maar nu de eerste maanden van het jaar alweer voorbij zijn, is de kans vrij groot dat je alvast met een schuin oog kijkt naar de volgende vakantie. Helemaal wanneer je kinderen hebt, is het logisch dat je ze natuurlijk wel wilt vermaken.









Speciaal daarom hebben we een aantal leuke uitjes voor je bedacht, waar niet alleen jij, maar ook de rest van het gezin ontzettend blij van wordt.

Dagje naar de dierentuin

Een dagje naar de dierentuin met de kinderen is altijd een feest. Het is een educatief uitje waarbij kinderen op een leuke manier kennis kunnen maken met verschillende dieren en hun leefomgeving. Wel is het belangrijk dat je zorgt dat je vooraf de tickets alvast online bestelt. Zo hoef je allereerst niet bij de kassa te wachten en profiteer je vaak ook nog van leuke aanbiedingen. Verstandig dus om alvast te doen! Het voordeel is ook dat je vaak de keuze hebt om een ticket zonder datum te boeken. Stel dat je nog niet helemaal zeker weet wanneer je gaat, dan heb je al wel vast je tickets in huis. Ga je met de kids en moet je een aardig stukje rijden, zorg er dan voor dat ze ook tijdens de autorit wat te doen hebben. De spanningsboog van de meeste kinderen is natuurlijk niet zolang als die van ons volwassenen.

Het pretpark

Een dagje naar het pretpark voor wat spanning en sensatie is natuurlijk niet alleen voor de kinderen leuk, maar ook voor de ouders. Zorg er daarom dus wel voor dat je kiest voor een pretpark waar de kinderen ook iets aan hebben. Stel dat ze kleine zijn dan een meter, dan is het niet leuk om naar bijvoorbeeld een Walibi te gaan, waar het toch veelal draait om de achtbanen. Aan te raden is ook, om voor de kinderen een rugzakje te maken, zodat ze hun eigen eten en drinken mee kunnen nemen en ze op ieder gewenst moment even lekker wat kunnen snoepen.

Tot slot

Een dagje weg is natuurlijk ontzettend leuk. Daar waar de kinderen zich alleen druk hoeven te maken over de lekkernijen in hun rugtasje, is het voor de ouders belangrijk de juiste voorbereidingen te treffen. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld het laten checken van de auto, maar ook het alvast bestellen van de tickets is handig om te doen. Rijden jullie om en om? Dan is het ook aan te raden om voor de bijrijder wat leuks te bedenken. Kortom, een dagje weg met het gezin is ontzettend leuk. Zorg er alleen wel voor dat jullie je goed voorbereiden. Het zou zonde zijn dat je straks met pech langs de weg staat of een uur voor de kassa moet staat voordat je naar binnen kunt.