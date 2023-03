Rommelmarktschuur in Ameide open op zaterdag 4 maart

do 2 mrt. 2023, 12:06

Algemeen 442 keer gelezen

AMEIDE • De Rommelmarktschuur aan de Hogewaard 2 in Ameide is op zaterdag 4 maart weer geopend van 09.00 tot 12.00 uur.

Er is een reguliere verkoop van meubels, boeken en accessoires.

De datum van de jaarlijkse rommelmarkt in het dorp is inmiddels ook bekend: dat is op zaterdag 20 mei van 09.00 tot 14.00 uur.