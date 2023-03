Meeste schadezaken Lekdijk Nieuw-Lekkerland nog deze maand afgewikkeld

do 2 mrt. 2023, 08:29

NIEUW-LEKKERLAND • De gemeente Molenlanden verwacht dat Waterschap Rivierenland nog in het eerste kwartaal in totaal 28 van de 32 initiële schadezaken afgewikkeld zal hebben.

De vier resterende schadezaken zijn ingewikkelder en hebben meer tijd nodig. Dat meldt de gemeente Molenlanden naar aanleiding van vragen die hierover gesteld zijn door de fractie van Doe mee! Molenlanden.

Naast de 32 initiële schadezaken zijn er in de loop van vorig jaar 26 nieuwe schademeldingen ontvangen. Daarvan zijn er momenteel 7 afgehandeld. De overige 19 schademeldingen worden naar verwachting in de eerste helft van dit jaar afgehandeld.

Doe mee! had vragen gesteld over de afhandeling van schades toen onlangs uit gesprekken duidelijk werd dat er veel vragen en zorgen zijn omtrent de voortgang van de schades aan woningen aan de Lekdijk. Die schades zijn ontstaan door de dijkversterkingswerkzaamheden die in de periode tussen 2013 en 2018 uitgevoerd zijn.

“Het college kan zich goed voorstellen dat inwoners het gevoel hebben dat processen vastlopen”, reageert het gemeentebestuur, die echter ook op de feiten wijst van de zaken die worden afgerond. “Wij begrijpen echter goed, en dat doet het waterschap ook, dat dit door de ontstane situatie moeilijk nog tot tevredenheid bij inwoners zal leiden.”