Brandweerman Paul van Tuijl maakt transfer naar korps in Hoornaar

wo 1 mrt. 2023, 11:06

Algemeen 1.042 keer gelezen

GIESSENBURG/HOORNAAR • Brandweerman Paul van Tuijl uit Giessenburg is sinds kort verhuisd naar Hoornaar en heeft zich daarom gevoegd bij het brandweerkorps in dat dorp.

Om een afscheid te organiseren voor hem, hebben zijn collega’s uit Giessenburg een middeloefening gehouden aan de Muisbroekseweg in Giessenburg. Wat Paul niet wist, was dat de tweede brandweereenheid die ter plaatse kwam, zijn nieuwe collega’s zouden zijn.

Na de oefening gingen de beide korpsen naar de post Hoornaar/Noordeloos om Paul ‘officieel’ over te dragen. Het tekenmoment was een geintje, maar bijzonder was de transfer wel. Want het komt in de praktijk bij de brandweer niet vaak voor dat een collega naar een buurpost verhuist.