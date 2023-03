Foto van Kinderdijk wint CDA-wedstrijd ‘Samen leven met water’

REGIO • De fotowedstrijd ‘Samen leven met water’ van CDA Waterschap Rivierenland is gewonnen door Wendy van Wijk uit Werkendam. Haar foto van de Kinderdijkse molens, één van de iconen in het Rivierenland, geeft een prachtig beeld van Nederland Waterland. De winnende foto is gekozen door CDA lijsttrekker Esther Groenenberg en fotograaf Vera Sijpkes.

De jury heeft bij de keuze voor de winnende foto vooral gekeken naar de (technische) kwaliteit van de foto’s, maar ook naar de inhoudelijke invulling van de foto in relatie tot het thema en de actualiteit. In totaal ontving CDA Rivierenland 55 foto’s uit het hele gebied van Waterschap Rivierenland. Bij de foto’s meerdere bekende iconen uit Rivierenland, zoals de Kinderdijkse molens, de fruitteelt in de Betuwe, de Biesbosch en de rivieren. Ook het genieten van water is terug te zien op enkele van de ingezonden foto’s. Het thema van de fotowedstrijd ‘Samen leven met water’ refereert aan het CDA verkiezingsprogramma voor de Waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023. De foto’s worden gebruikt in de verkiezingscampagne van CDA Rivierenland.

Als nummer twee is gekozen voor de dronefoto van Ab Donker uit Buurmalsen. Daarop is mooi de beregening te zien bij nachtvorst in de Betuwe. Als derde is gekozen voor de foto, die Jitse Plagge van een solitaire boom maakte, waar de weerspiegeling in het water en de zonsondergang samenvloeien in één beeld. In het juryrapport is te lezen over de top tien van de winnende foto’s. De winnaar krijgt een high-tea voor twee personen bij Landwinkel de Woerdt in Ressen, de nummer twee krijgt een rondleiding aangeboden op de biologische boerderij de Drie Wedden in Noordeloos.