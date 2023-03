Den Hâneker stopt met Vierdaagse Alblasserwaard; laatste editie in mei

wo 1 mrt. 2023, 08:49

Algemeen 1.641 keer gelezen

REGIO • Den Hâneker organiseert van 17 tot en met 20 mei de 25e en tevens laatste Vierdaagse Alblasserwaard.

Er zijn meerdere redenen om te stoppen: minder deelnemers, ingewikkelde en dure vergunningen, tekort aan vrijwilligers en stijgende kosten.

De editie van 17 tot en met 20 mei wordt dus de laatste keer dat er vier dagen gewandeld of gefietst kan worden. De inschrijving is inmiddels geopend.

Activiteiten

Tijdens de vierdaagse is er elke middag van 13.00 tot 17.00 uur een Kidsplein op het centrale punt in Hoornaar en is er dagelijks entertainment bij de tent, inclusief een Meet & Greet met Fien en Teun op zaterdagmiddag. Op zaterdag 20 mei wordt tevens de Streekparade weer gehouden bij de tent in Hoornaar.

Dit jaar is de 80 km fietsroute komen te vervallen, maar hiervoor in de plaats introduceert de organisatie de 20 km fietsroute, extra aantrekkelijk voor families.

Waardebon

In 2022 ontvingen de deelnemers die vooraf via de website inschreven een goodiebag, dit jaar ontvangen zij een waardebon. Met deze waardebon kunnen ze voor een bedrag van 7,50 euro een aankoop doen bij een van de ondernemers aanwezig op de Streekparade. “Op deze manier verwachten we dat meer deelnemers op de zaterdagmiddag de lokale markt bezoeken en zo bijdrage aan een hogere omzet voor de deelnemende ondernemers”, vertelt Mariëlle de Bruijn namens de organisatie. Kramen voor de Streekparade kunnen nog gehuurd worden.

Ook in 2023 doneert de organisatie een deel van het inschrijfgeld aan stichting Lach voor een Dag, die zieke kinderen een onvergetelijke wensdag bezorgt bij een theatervoorstelling bij van Hoorne Entertainment, Avonturenboerderij Molenwaard of een andere vrolijke entertainmentactiviteit voor de hele familie.

Uitleg

Onder de vlag van Den Hâneker zal dit de laatste editie zijn van dit sportieve evenement. “De coronaperiode heeft ervoor gezorgd dat mensen de vrije tijd anders gaan besteden en steeds vaker op individuele basis erop uit gaan”, legt Mariëlle de Bruijn uit. “Daarnaast is er een trend van toenemende veiligheids- en duurzaamheidseisen en verzwaring van procedures. Het aanvragen van vergunningen voor een evenement wordt steeds complexer en de inzet van professionals is hierbij een vereiste.”

Daarnaast is het werven van vrijwilligers met het jaar een grotere uitdaging. Ook stijgen de kosten voor het organiseren van een dergelijk evenement sterk, met financiële risico’s als gevolg en onderaan de streep een minimale bijdrage voor het lokale goede doel.

Laatste kans

Mariëlle: “Al deze factoren bij elkaar hebben ervoor gezorgd dat we als stuurgroep unaniem ervoor gekozen hebben om de jubileumeditie naar buiten te brengen als de laatste editie onder de vlag van Den Hâneker. En dit doen we bewust voorafgaand aan het evenement, zodat we potentiële deelnemers een laatste kans kunnen geven mee te doen aan dit prachtige evenement en hiermee de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden kunnen ontdekken te voet of fiets.”

Belangstellenden die volgend jaar het organisatiestokje over willen nemen en/of materialen kunnen gebruiken voor een evenement, kunnen contact opnemen met Den Hâneker.

Voor meer informatie of inschrijving voor de 25e en laatste Vierdaagse Alblasserwaard: info@vierdaagsealblasserwaard.nl of www.vierdaagsealblasserwaard.nl. Inschrijven is mogelijk tot 15 mei.