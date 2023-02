• Endrie gaat in mi naar Curaçao voor de dolfijntherapie.

Bloemenactie in Hei- en Boeicop voor Stichting Tess

di 28 feb 2023, 09:26

HEI- EN BOEICOP • Wegens het grote succes van de afgelopen twee jaar organiseert de familie Duits uit Hei- en Boeicop weer een bloemenactie voor het goede doel van de Stichting Tess (dolfijntherapie op Curaçao voor kinderen met een beperking).

Hun zoon Endrie staat sinds januari 2021 op de wachtlijst van Stichting Tess voor dolfijntherapie.

Deze therapie wordt niet vergoed door de zorgverzekering. Stichting Tess ondersteunt deze therapie. Dolfijntherapie heeft aansprekende resultaten geboekt op het gebied van onder andere communicatie, motoriek, zelfstandigheid en oog-hand-coördinatie en is een opstap naar een beter welzijn.

Van de ouders wordt verwacht dat actief helpen bij het inzamelen van geld in te zamelen. Inmiddels is Endrie aan de beurt en staat er in mei een reis gepland naar Curaçao.

Er kunnen verschillende bestellingen gedaan worden van tulpen, violen en potgrond. Meer info op www.stichtingtess.nl. Bestellen kan tot uiterlijk woensdag 15 maart via Facebook, Whatsapp (06-44640058), email (marduits@outlook.com) of per telefoon (0345-641669).