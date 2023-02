I_lab biedt kennismaking met bedrijven en beroepen

di 28 feb 2023, 09:17

Algemeen 117 keer gelezen

GORINCHEM/REGIO • Donderdag 16 maart tussen 14.00 en 16.00 uur kunnen mensen die zich willen oriënteren op kansrijke beroepen langskomen bij i_open aan de Mollenburgseweg 82 in Gorinchem.

Inwoners van Gorinchem en omstreken kunnen hier op een laagdrempelige manier kennismaken met bedrijven en hun beroepen. Ook zijn er loopbaanbegeleiders van de diverse sociale partners aanwezig om de gasten te begeleiden in het proces. Indien gewenst, is als opvolging de mogelijkheid om bij het bedrijf op locatie te gaan kijken. Er wordt vooral gekeken naar competenties, motivatie en mogelijkheden, niet zozeer naar diploma’s of ervaringen. Aanmelden kan via de website www.i-lab.nl/projecten/i_open.

Het evenement i_open wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van de arbeidsmarkt regio Gorinchem.