Lotgenotenbijeenkomst voor NAH-getroffenen

LEERDAM • Stichting NAH-Vraagwijzer organiseert op dinsdag 7 maart een inloopmiddag voor NAH-getroffenen en hun naasten. Tijdens deze bijeenkomst, die gehouden wordt in de Noorderberg aan de Bergstraat 90 in Leerdam, kunnen zij elkaar op een laagdrempelige manier ervaringen uitwisselen en (nieuwe) sociale contacten op doen. NAH-getroffenen en hun mantelzorgers vinden hier (h)erkenning, begrip en een luisterend oor.

De bijeenkomsten worden tweewekelijks op dinsdagmiddag (in de even weken) gehouden. De bijeenkomst op 7 maart duurt van 13.00 tot 15.00 uur. Eigen bijdrage is 2 euro per bezoeker. Koffie en thee zijn gratis. Voor meer informatie: info@nahvraagwijzer.nl.