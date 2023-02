Nog geen beslissing over bedrijventerrein Peursumseweg 93a in Giessenburg

GIESSENBURG • De gemeente Molenlanden heeft nog geen beslissing genomen over de afgewezen vergunningaanvraag voor meerdere bedrijfsunits aan Peursumseweg 93a in Giessenburg.

De rechter oordeelde half februari dat er niet meer dan één bedrijf is toegestaan op de locatie, en geen 22, zoals de initiatiefnemers graag willen.

De omwonenden reageerden verheugd, de initiatiefnemers waren teleurgesteld en de gemeente weet nog niet wat de volgende stap moet zijn. De politieke partijen willen graag een alternatief plan. Dan zouden de bedrijfsunits bijvoorbeeld naar bedrijventerreinen in Schelluinen of Giessenburg kunnen gaan, waardoor aan de Peursumseweg 93a ruimte komt voor bijvoorbeeld woningbouw.

De gemeente kan op dit moment echter nog niet beslissen over woningbouw. Eerst moet een beslissing genomen worden over de afgewezen vergunningaanvraag.

“Wanneer hoger beroep ingesteld wordt, houden we met dat proces rekening met het opnieuw behandelen van de aanvraag”, meldt het gemeentebestuur. “Op basis van de uitspraak in het eventuele hoger beroep dient dan het vervolg bepaald te worden.”

“Het is aan de initiatiefnemer om zijn vergunningsaanvraag in te trekken, te wijzigen of gesprekken met de gemeente daarover te initiëren. Als gemeente zien we ruimte voor een gesprek. Naar aanleiding van de motie vonden en vinden er gesprekken plaats.”