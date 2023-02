Nachtafsluiting A27-Merwedebrug bij Gorinchem

ma 27 feb 2023, 16:23

GORINCHEM • Rijkswaterstaat voert in de nacht van maandag 6 maart 21.00 uur op dinsdag 7 maart 05.00 uur een functionele test uit aan het beweegbare deel van de Merwedebrug in Gorinchem.

Tijdens deze nacht wordt getest of alle technische installaties nog goed functioneren. Verkeer moet rekening houden met extra reistijd en omleidingsroutes.

Tijdens de werkzaamheden is de A27 tussen Werkendam (afslag 23) en Gorinchem-Avelingen (afslag 24) in beide richtingen afsloten voor doorgaand auto- en vrachtverkeer. Door afspraken met de betrokken veiligheidsregio’s blijft de hulpverlening tijdens de afsluiting op peil.

Omleidingsroutes

Verkeer wordt op locatie door middel van gele en digitale borden langs de weg geïnformeerd over de mogelijke omleidingen.

De A27 tussen Hooipolder en Werkendam is bereikbaar via de A59. Doorgaand auto- en vrachtverkeer wordt omgeleid via de A2 en A16.