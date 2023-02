Gemeente Molenlanden waarschuwt voor vogelgriep

22 minuten geleden

MOLENLANDEN • Vogelgriep grijpt nog steeds om zich heen, ook in Molenlanden.

De gemeente waarschuwt in een twitterbericht over zieke vogels, met name meeuwen, die zijn aangetroffen in Molenlanden.

“Wij willen iedereen vragen oplettend te zijn en zieke vogels direct te melden bij de Dierenambulance, 085-0441199”, aldus de gemeente Molenlanden in de tweet.

De Dierenambulance is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar.

“Pak de vogels vooral niet op en vermijd contact”, meldt de gemeente ook.