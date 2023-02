Lezing en demonstratie over radioverbindingen via de maan

GORINCHEM • Radioamateurs proberen al lange tijd om zo groot mogelijke afstanden te overbruggen. Op donderdagavond 2 maart kunnen belangstellenden in clubgebouw Het Valkennest van Scouting APV aan de Sportlaan te Gorinchem live getuige zijn van een heel bijzondere techniek met een demonstratie: EME.

EME, ofwel Earth - Moon - Earth radio is niet nieuw. Wat echter wel in de loop van de jaren is veranderd, is de mogelijkheid om met relatief beperkte middelen via de maan verbindingen te maken. EME wordt in het jargon ook wel Moonbounce genoemd.

Radiozendamateur Jac de Bruijn zal een lezing verzorgen hoe deze methode theoretisch werkt. Maar, er zal ook een antenne worden opgesteld, en op de maan gericht worden. De maan volgt een baan aan de hemel, zodat de antenne steeds op de maan gericht moet blijven.

Zoals we weten is de maan is een stenen bol. Dat is eigenlijk een heel slechte reflector voor radiosignalen. Van een heel sterk radiosignaal zal maar een heel klein deel worden teruggekaatst naar de aarde. Maar, deze signalen kunnen dan letterlijk aan de andere kant van de aarde worden ontvangen. Het tegenstation doet precies hetzelfde, en zo kan een radioverbinding tot stand worden gebracht. Voorwaarde is dat beide partijen de maan tegelijkertijd kunnen zien. Op deze manier kun je zelfs je eigen maan-echo’s beluisteren.

In de geschiedenis van de Gorkumse zendamateurs is dit nooit eerder live gelukt, in een live demonstratie. Een heel bijzondere avond dus. In de komende maanden zal de lezing worden opgevolgd met een excursie naar de grote 25 meter schotelantenne in Dwingeloo, waar natuurlijk ook EME verbindingen mee worden gemaakt.

De lezing is niet alleen interessant voor radioamateurs; ook mensen die geïnteresseerd zijn in sterrenkunde of bijzondere techniek kunnen hun hart ophalen.

De lezing en live demonstratie is voor iedereen toegankelijk. Deze wordt verzorgd in clubgebouw Het Valkennest. Dat ligt recht tegenover tennisclub Overwaard, en is telefonisch bereikbaar op 0183-623281. Deelname is gratis. Aanvang is om 20.00 uur.