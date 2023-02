Voorzitter De Hollandsche Molen op bezoek bij Korenmolen De Regt in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Nico Papineau Salm, voorzitter van De Hollandsche Molen, bracht op dinsdag 21 februari een speciaal bezoek aan Korenmolen de Regt in Nieuw-Lekkerland.

Hij deed dit in het kader van de reeks van 100 bezoeken die hij voor 22 april 2023 door het hele land uitvoert.

Papineau Salm kwam op bezoek met het oog het 100-jarig bestaan van de landelijke molenvereniging in 2023. Opmerkelijk daarbij was dat hij bij al zijn molentrips uitsluitend gebruik maakt van trein en fiets. Hij wil laten zien dat molens nog steeds, na 100 jaar, bij Nederland horen en dat blijft zo in de toekomst.

Papineau Salm gaat bij al zijn bezoeken praten met de vrijwilligers. Persoonlijk contact met de mensen in het veld is heel belangrijk. Zij zijn immers het fundament van het molenbehoud in ons land. Hij wil van de vrijwilligers horen wat de molen voor hen betekent, maar ook voor de plaatselijke bevolking.