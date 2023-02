Sloop afgebrande woonboerderij in Nieuw-Lekkerland begonnen; onderdak voor bewoners

zo 26 feb 2023, 21:56

Algemeen 1.823 keer gelezen

NIEUW-LEKKERLAND • De brandweer is zondagavond gestart met het nablussen en deels slopen van het pand langs de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland, waar zondagochtend 26 februari brand ontstond. Bij de brand zijn vijf bewoners dakloos geraakt.

De twee woningen, onder één rieten kap, zijn volledig verloren gegaan. De schade bedraagt honderdduizenden euro’s. Voor de getroffen gezinnen is voor de komende nacht onderdak geregeld. Ook diverse buurtbewoners slapen vannacht elders, vanwege de rook -en roetschade in hun woningen. De brandweer was zondagavond nog steeds bezig met nablussen. De brandweerlieden kregen daarbij hulp van een aannemer die met een kraan het riet van het dak haalde.

Vlammen

De brand brak zondagochtend uit. Het vuur greep razendsnel om zich heen. Een buurjongen vertelt hoe hij rond 11.45 uur ineens veel rook zag bij het huis van zijn overburen. Meerdere mensen belden vervolgens 112. Mede door de harde wind, breidde het vuur zich snel uit. De brandweerlieden van brandweer Nieuw-Lekkerland waren als eerste ter plaatse en gingen nog de woning in om te blussen. Op de eerste verdieping zagen zij grote vlammen en al snel moest men het pand, vanwege de eigen veiligheid, verlaten.





Rietendak-team

Intussen kwamen vanuit de hele regio brandweervoertuigen, waaronder diverse tankautospuiten en hoogwerkers naar het Lekdorp. De buurregio Hollands-Midden beschikt sinds december 2022 over een speciaal rietendak-team. Ook dit team werd opgeroepen voor bijstand en voer met de pont over. De brandweerlieden in de hoogwerkers namen uiteindelijk een groot deel van het bluswerk voor hun rekening. Het water werd via grote slagen uit de rivier de Lek gehaald.

Ongedeerd

In de twee wooneenheden waren diverse mensen aanwezig tijdens het uitbreken van de brand. Iedereen is ongedeerd gebleven. In het ene deel woonde een moeder en een zoon en in het andere deel woonden drie personen, waaronder in inwonende vrouw. Dankzij de Stichting Salvage is er hulp en opvang geregeld voor het gedupeerde vijftal.

20 woningen

Vanwege de stevige wind kwamen aan de rechterkant van de brand diverse huizen vol in de rook te staan. Twintig omliggende woningen werden ontruimd. De bewoners werden opgevangen in de bedrijfskantine van Jan Kees Boer.

Sloop

Halverwege de middag werd besloten om het pand gecontroleerd te laten uitbranden. Het blussen werd gestopt, het vuur laaide even op en werd daarna weer minder. Tegen de avond begon men met nablussen.

Aan het einde van de avond werd het gebied verder afgezet met linten. Maandag wordt, zoals het er nu naar uitziet, gestart met de verdere sloop van de oude woonboerderij. Verder heeft netbeheerder Stedin gewerkt aan het afschakelen van de stroom. Vlak na het uitbreken van de brand werd een heel ‘blok’ uitgezet, omdat men niet goed bij de huisaansluiting terecht kon vanwege de brand. Inmiddels hebben de meeste omwonenden weer stroom.

Geen asbest

Bij de brand zijn, zoals bij elke brand, gevaarlijke stoffen vrijgekomen. In het pand was geen asbest meer aanwezig. “Dit is bij de renovatie van tien jaar geleden al gesaneerd,” vertelde Robert Hofman, woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Onderzoek naar oorzaak

Hoe de brand precies is ontstaan, wordt door Team Brandonderzoek onderzocht. In de eerste brandmeldingen werd gemeld dat het een schoorsteenbrand betrof. In de woning was een houtkachel aanwezig, maar het is voor de brandweer nog te vroeg om daar conclusies uit te trekken. “We weten dat het vuur rondom de schoorsteen is ontstaan, maar hoe dit is ontstaan, wordt nog onderzocht,” aldus Robert Hofman van de Veiligheidsregio.

Meeleven

Burgemeester Theo Segers van de gemeente Molenlanden kwam ter plaatse om zich te laten informeren over de brand en de gevolgen daarvan. Ook sprak hij met de (buurt) bewoners. “We leven mee met de bewoners,” liet hij weten.

Van de twintig ontruimde woningen in de omgeving, zijn er inmiddels weer vijftien vrijgegeven. De bewoners hebben het advies gekregen om goed te ventileren. In vijf woningen is nog teveel rook en roet aanwezig. Diverse mensen slapen bij familie of in een hotel.

Peter Stam