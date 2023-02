Grote uitslaande brand in rietgedekte boerderij Nieuw-Lekkerland

12 minuten geleden

NIEUW-LEKKERLAND • In een boerderij aan de Lekdijk bij Nieuw-Lekkerland is zondagochtend 26 februari een grote uitslaande brand ontstaan.

De brandweer kreeg kort voor het middaguur een melding van een woningbrand. Mede vanwege het feit dat een woning met rietendak betreft, werd er door de brandweer zeer snel opgeschaald naar grote brand.

De buurregio Hollands-Midden beschikt sinds december 2022 over een speciaal rieten dak-team. Ook dit team is opgeroepen voor de brand in Nieuw-Lekkerland.

#Brand #Lekdijk #Nieuw-Lekkerland - Er komt veel rook vrij bij de brand. Voor bewoners in de omgeving die last hebben van de rook, sluit ramen en deuren en schakel mechanische ventilatie uit. Ga niet in de rook staan. https://t.co/urvlsYbO4F — Brandweer ZHZ (@BrandweerZHZ) February 26, 2023