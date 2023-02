Controle op horeca in Molenlanden: ‘Ruimte om eerlijk te ondernemen’

MOLENLANDEN • Onlangs hebben medewerkers van de gemeente Molenlanden, de politie, de Omgevingsdienst ZHZ, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) Rotterdam diverse horecabedrijven in Molenlanden gecontroleerd op het naleven van wet- en regelgeving.

Daarbij werd voorlichting gegeven over ondermijning. Bij ondermijning maken criminelen misbruik van legale bedrijven om hun illegale praktijken mogelijk te maken.

Bewustzijn vergroten

De integrale controle maakt deel uit van het Veiligheidsplan van gemeente Molenlanden. Deze actie is bedoeld om de ondernemers weerbaar te maken tegen ondermijnende criminaliteit, maar ook om te controleren of de wetten en regels nageleefd worden. Ondernemers hebben een belangrijke rol in de aanpak tegen ondermijnende criminele activiteiten. Zij zijn samen met inwoners de oren en ogen van de gemeenschap.

Er zijn tijdens de bezoeken weinig bijzonderheden waargenomen. Er zijn enkele overtredingen door de samenwerkende partners Omgevingsdienst ZHZ en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit geconstateerd.

Gelijk speelveld

Burgemeester Theo Segers: “Wij vinden het belangrijk dat ondernemers alle ruimte hebben om eerlijk te ondernemen in de gemeente. Met deze acties willen we bereiken dat er een gelijk speelveld is voor hen. Het is ook een mooie kans om ondermijnende criminaliteit zoveel mogelijk tegen te gaan.”

Bij het opsporen van criminaliteit zijn meldingen heel belangrijk. De signalen waar inwoners op kunnen letten zijn bijvoorbeeld: onduidelijkheid over wie een woning bewoont, onbekenden die panden op afwijkende tijdstippen bezoeken, of personen die met grote tassen panden in- en uitgaan. Dit kan allemaal wijzen op ondermijnende criminaliteit. Vermoedens kunnen gemeld worden bij de politie via 0900-8844 of bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.