Bereid je voor op de rommelmarkt

wo 22 feb 2023, 09:28

Een aantal keer per jaar is er rommelmarkt in veel dorpen. Zowel met Koningsdag als met andere evenementen. Je kunt je hier vast op voorbereiden door te kijken welke spullen je in huis hebt, die je niet meer gebruikt.

Zijn deze spullen nog in goede staat? Dan kun je deze doorverkopen op de rommelmarkt. Misschien heb je servies dat je niet meer gebruikt of decoratie voor in huis. Ook oude laptops, oud speelgoed of de boxspring van je kind waar hij of zij is uitgegroeid, kun je verkopen. Er zijn altijd wel mensen op zoek naar deze spullen. Misschien hebben ze minder te besteden om nieuwe spullen te kopen. Zij zullen dan erg blij zijn met de spullen die jij te koop zet. Wie weet vind je zelf ook nog iets leuks op de rommelmarkt wat je zelf weer mee naar huis kunt nemen.

Je spullen verkopen, doneren of weggooien

Je kunt je oude spullen ook doneren of naar de kringloop brengen. Ben je zelf niet in staat om grote en zware items te vervoeren? Dan kun je deze in veel gevallen ook op laten halen. Zo kan een matras bijvoorbeeld niet in de auto passen of te zwaar zijn om te vervoeren. In veel gevallen is een matras nog in prima staat, maar past deze niet meer bij jouw wensen. Je kunt deze dan weggooien, doneren of verkopen. Zo kan jouw matras nog een aantal jaar worden gebruikt door iemand anders. Het kan zijn dat je een matras hebt gekocht dat niet voldeed aan jouw wensen. Hierbij kan de garantietermijn verstreken zijn, waardoor je hem niet meer kon omruilen of terugbrengen. Natuurlijk wil je niet lang slapen op een matras dat voor jou niet fijn ligt. Je kunt iemand anders dan blij maken met jouw matras en zelf op zoek gaan naar een nieuw matras dat wel bij jou past.