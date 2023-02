ingezonden mededeling

Waar moet je op letten bij een autoverzekering?

do 23 feb 2023, 09:18

Wanneer je een nieuwe auto hebt gekocht, ben je verplicht om een WA-autoverzekering af te sluiten. Een WA-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid) is erg fijn om te hebben, omdat deze ervoor zorgt dat de schade, door aansprakelijkheid van een ander, gecompenseerd wordt.

Maar waar moet je nu echt op letten bij het afsluiten van een autoverzekering? Wij geven je een aantal tips.

Welke dekking kies je?

Ondanks dat een WA-verzekering verplicht is, heb je wel verschillende mogelijkheden. Ga je een autoverzekering vergelijken , dan is dit belangrijk om rekening mee te houden. Je hebt minimaal een WA-dekking nodig. Je kunt ook kiezen voor Beperkt Casco of Volledig Casco, ook wel All Risk genoemd. Bij een All Risk verzekering ben je het beste verzekerd, maar zul je ook de hoogste premie betalen. Vaak zul je bij een nieuwere auto eerder kiezen voor Volledig Casco, omdat je een nieuwe auto zo goed mogelijk wilt verzekeren. Bij oudere auto’s wordt er vaak genoegen genomen met een Beperkt Casco of WA-dekking. Ook moet je goed bedenken of je eventuele schade zelf zou kunnen vergoeden, wanneer je een minder goede dekking wilt kiezen.

Eigen risico

Het kan zijn dat een verzekering een eigen risico heeft, dit is het deel van de schade waar je zelf voor moet betalen. Dat betekent dat je bij een schade van €1.500, met een eigen risico van €200, slechts €1.300 uitgekeerd krijgt. Verschillende verzekeraars maken gebruik van verschillende bedragen voor het eigen risico. Ook zijn er verzekeraars die geen eigen risico hanteren. Hier kun je zeker rekening mee houden, omdat dit je bij schade veel geld kan besparen of juist kan kosten.

Pakketkorting of andere kortingen

Bij sommige verzekeraars kun je meerdere verzekeringen afsluiten, naast de autoverzekering. Zo heb je bijvoorbeeld een woonhuisverzekering en zorgverzekering nodig. Misschien wil je daarnaast ook een aansprakelijkheidsverzekering en inboedelverzekering afsluiten. Er zijn verzekeraar waarbij je pakketkorting krijgt, wanneer je meerdere verzekeringen afsluit. Daarnaast is het fijn als je bij één partij zit voor al je verzekeringen, in plaats van een andere partij voor elke verzekering. Ben je op zoek naar een bedrijf voor het volledige pakket? Je kunt terecht bij Alpina financieel advies voor financiële zekerheid en verschillende verzekeringen die je nodig hebt. Daarnaast krijg je een lagere premie bij goed rijgedrag en geen schade.

Je eigen rijgedrag en auto

Het rijgedrag wat je zelf vertoont, is erg belangrijk bij het afsluiten van een autoverzekering. Vanaf je eerste jaar met een autoverzekering, begin je met het opbouwen van schadevrije jaren. Schadevrije jaren zijn de jaren zonder dat je schade hebt geclaimd bij je verzekeraar. Als je wel schade claimt, dan verminderen je schadevrije jaren en de opgebouwde no claim korting. Hoe meer schadevrije jaren je hebt, hoe lager je premie wordt. Daarnaast heeft het aantal kilometers dat je rijdt, ook invloed op de hoogte van de premie. Ook je leeftijd, woonplaats, en het merk en bouwjaar van je auto hebben invloed op de premie. Bovendien hebben elektrische auto’s een hogere premie dan auto’s met een verbrandingsmotor.