25 jaar Ondernemersvereniging Lekkerland: vuurwerkshow en cheque voor speeltuin Middelweg

NIEUW-LEKKERLAND • Het is dit jaar een kwart eeuw geleden dat Ondernemersvereniging Nieuw-Lekkerland (OVN) het levenslicht zag. Donderdag 16 maart is er een vuurwerkshow als cadeau aan de inwoners van Nieuw-Lekkerland.

Ter gelegenheid van de 25e verjaardag overhandigden bestuursleden Jan de Lange en Roelof van Bruggen afgelopen week daarnasat een cheque van 1.000 euro aan Janet Brouwer en Diane den Hartog, bestuursleden van speeltuinvereniging Middelweg.

Het geld is bestemd voor het speeltoestel ter vervanging van Het Fort, één van de grootste attracties van de speeltuin. Janet Brouwer: “Het nieuwe toestel krijgt het uiterlijk van een molen en is ook geschikt voor kinderen met een lichamelijke beperking, bijvoorbeeld als ze in een rolstoel zitten. Een groot deel van de benodigde 69.000 euro is al binnen; er is nog een tekort van 14.000 euro, maar het speeltoestel komt er sowieso. Voor de opening van het nieuwe seizoen op 26 april wordt hij geplaatst.”

Coronajaren

Het overhandigen van de cheque was een bijzondere gebeurtenis, want het uitdelen van giften maakt geen onderdeel uit van het beleid van de OVN. Jan de Lange: “In de coronajaren hebben we dat voor het eerst twee keer gedaan, omdat we toen geen activiteiten voor onze leden konden organiseren. En het zilveren jubileum wilden we ook niet ongemerkt voorbij laten gaan. Vandaar deze gift en de vuurwerkshow op 16 maart.”

De show vindt plaats op het parkeerterrein aan de Vletstraat en begint rond 21.30 uur. Voor de leden van de OVN is er afsluitend in juni een jubileumavond. “Als bestuur zijn we druk bezig met de voorbereidingen.”

Positieve reacties

Eind jaren negentig namen Gerrit Damsteegt, Cock Janse, Jan de Lange en de toenmalige directeur van de Rabobank in Nieuw-Lekkerland, Henk Bezemer, het initiatief om een ondernemerskring in het dorp langs de Lek op te richten.

“Wel was er toen al een winkeliersvereniging, die nu de naam draagt van Winkeliersvereniging De Molenstreek, maar die was puur gericht op de detailhandel”, blikt Roelof van Bruggen terug. “Alle ondernemers zijn aangeschreven en dit resulteerde in ruim vijftig positieve reacties. Gezien de belangstelling vanuit de plaatselijke ondernemers is besloten de vereniging definitief op te richten. Dat was op 19 mei 1998.”

Belangen behartigen

Ondernemersvereniging Nieuw-Lekkerland heeft als doel het behartigen van de belangen van de ondernemers en de spreekbuis te zijn richting de plaatselijke en regionale overheden. Ook zijn zij het aanspreekpunt voor de ondernemers in Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk. Zij kunnen met al hun vragen terecht bij het bestuur.

In de achterliggende jaren is dat met regelmaat gedaan, stelt Jan de Lange. “Allerlei onderwerpen zijn aan de orde gesteld. Voorbeelden daarvan zijn bereikbaarheid, verkeersveiligheid en het realiseren van een bedrijventerrein. Vooral het bedrijventerrein Veenweide vraagt veel aandacht. Graag hadden we de uitbreiding van de Veenweide dit jubileumjaar willen realiseren, maar helaas gaat dit erg moeizaam.”

Bijeenkomsten

Zeker zo belangrijk zijn de bijeenkomsten waarbij leden elkaar ontmoeten, die vier à vijf keer per jaar op de agenda staan. “Drie daarvan worden ingevuld met bedrijfsbezoeken. De ondernemers stellen die altijd zeer op prijs, het is heel interessant om bij een ander bedrijf achter de schermen te kijken.” Aanmelden bij de OVN: 0184-750800 (Nijs Stam).