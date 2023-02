Politie gaat eenrichtingsverkeer Oranjestraat Arkel controleren

vr 24 feb 2023, 08:45

Algemeen

ARKEL • Naar aanleiding van veel klachten over het rijden in strijd met het tijdelijk eenrichtingsverkeer in de Oranjestraat in Arkel, kondigt de politie aan dat ze daar zullen gaan controleren en indien nodig worden er boetes uitgedeeld.

“Vanwege de wegwerkzaamheden vragen we van een ieder om rekening te houden met het ongemak waar we even mee te maken hebben”, aldus de politie op Instagram.

Het negeren van het eenrichtingsverkeer kost 150 euro.