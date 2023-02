Live Music Café viert zondag 12 maart het 25-jarig jubileum in Landvast

ALBLASSERDAM • Zondagmiddag 12 maart is er weer het Live Music Café in Cultureel Centrum Landvast in Alblasserdam. Deze keer is heel bijzonder, want het is 25 jaar geleden dat drummer Peter Boermans en bassist Henk Kok samen met Hans Laheij van de Wipmolen, het Live Music Café begonnen is in toen nog De Wipmolen in Alblasserdam.

Dit gebouw werd later gesloopt en opgevolgd door het prachtige en zeer geslaagde Cultureel Centrum Landvast, waar Hans Laheij ook nog steeds de leiding heeft.

In de loop der jaren hebben vele muzikanten mee gedaan en ook dit 25e winterseizoen is dat het geval, maar er zijn ook weer nieuwe gezichten te zien en te horen. De muzikanten van dit seizoen zijn: muzikaal leider Martin Boskamp (piano/accordeon), Sandro Estourgie (vibrafoon), Henk Kok (basgitaar), Theo de Vries (slagwerk), Klaas de Boom (basgitaar), Simon Dekker (gitaar), Nathan Hol (viool/geluid) en Peter Boermans (percussie/geluid). Voor de zang zijn er Andrea Keller en Iris Boermans en misschien ook zangeres Nicole Foree, die onlangs moeder is geworden. Speciale gasten zijn dit keer klarinettist Peter Habraken en saxofonist Johan Perik. Bassist Henk Kok stopt na 25 jaar trouwe dienst en wordt opgevolgd door Marcel Perik.

Vele jaren is in de zomermaanden het Live Music Café ook georganiseerd op het terras van restaurant De Kat In De Wilg in Oud-Alblas, met heel veel succes. Helaas heeft De Kat In De Wilg de coronacrisis niet overleefd, waar door het zomerprogramma helemaal moest worden geschrapt.

Dit winterseizoen wordt deze zondag afgesloten, maar hopelijk zal er in de herfst van dit jaar een start gemaakt kunnen worden van het winterseizoen 2023/2024.

Het Live Music Café heeft altijd een vrije inloop. Het muzikale programma loopt steeds van 15.00 tot 18.00 uur.